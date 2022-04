"Supone un todo para el fútbol femenino, una declaración de intenciones como sociedad"

91.553 personas. Es el nuevo récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino. El pasado miércoles, el Camp Nou fue testigo de un nuevo hito en la eliminatoria entre el Barcelona y el Real Madrid. Desde Deportes COPE Asturias, analizamos lo que supone esta gesta con dos voces autorizadas en la región.

Toña Is, con una extensa carrera como jugadora, fue la seleccionadora de España sub-17 que logró por primera vez un título en el Campeonato del Mundo. María Suárez es periodista en El Comercio y además jugadora en la Liga Regional asturiana en las filas del Llosalín. Para Toña Is, lo sucedido el miércoles en Barcelona "supone todo para el fútbol femenino. Es algo que llevábamos esperando durante muchos años, ver un campo de fútbol con esa cantidad de gente. Estaba emocionada en casa, me pongo en el pellejo de esas jugadoras. Es algo que quieres vivir desde que empiezas. Vamos por el buen camino. Creo que esto va a cambiar muchas cosas. Ojalá no se quede ahí, en un solo partido".

María Suárez incide en la misma línea. "Me pongo en el papel grupal. Me recuerda a figuras como Toña, que llevan todas sus vidas intentando que este día se logre. Esas jugadoras que lo viven en primera persona, deberían echar una vista atrás. Seguramente que, cuando empezaron como niñas, tendrían pocos referentes. Pasa con muchos cambios en la sociedad. Se empiezan mostrándose en movimiento. Lo del Camp Nou fue una declaración de intenciones como sociedad", asegura.

Hechos de este tipo suponen un impulso para que las niñas den el paso de jugar al fútbol. Toña Is reconoce que "también el Mundial sub-17 tuvo mucha repercusión. Ha tenido mucha visibilidad. Muchas niñas, a raíz de esa final, han dicho 'yo también quiero'. Yo no tuve referentes al empezar". Por su parte, María Suárez, rememora sus inicios y admite que "lo realmente bueno e importante es que un niño o una niña se pregunte por qué se llena el campo. Es una eliminatoria de Champions. Es un paso hacia adelante en el ámbito profesional, materializado en logros deportivos, y tener esa referencia y naturalidad a la hora de afrontar qué es el fútbol femenino, que no se vea como algo excepcional o básico".