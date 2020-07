"Suplicamos a los 17.000 abonados de esta temporada que saquen el carné"

Responde con seguridad, de forma directa, con ambición. Federico González, el enviado especial de Arturo Elías en Oviedo, supervisa el trabajo del club para no repetir los errores del pasado. En los despachos, trabaja para consolidar el tope salarial. Para ello, también pide el apoyo de la masa social. Federico quiere contar con cada uno de los abonados de la última temporada. "Los necesitamos a todos", dice en la entrevista en Deportes COPE Asturias. En las últimas semanas, cerca de 4.000 han pedido la devolución del dinero por los partidos a puerta cerrada.

Pregunta. Usted tiene mucho peso en el Real Oviedo...

Respuesta. Yo no soy importante, los importantes son los que trabajan aquí, el equipo de trabajo del Real Oviedo.

¿Cómo le llaman en las oficinan? ¿Federico? ¿Jefe?

-Me llaman Federico, sí. En secreto no sé qué me dirán, prefiero no comentarlo (risas).

¿Cómo se encuentra tras conseguir la permanencia?

Pasó la tormenta, terminó la pesadilla. Ahora hay mucho trabajo por hacer. La permanencia supone mucho trabajo y corregir cosas que no hicimos adecuadamente en el pasado, buscar nuevos y mejores horizontes.

Económicamente, ¿qué supone para el club?

Este era nuestro lugar. En lo económico, somos un club sano. No tenemos deuda. No debemos prácticamente a nadie. Estar en este lugar nos da una serie de beneficios de LaLiga. Hubiéramos preferido tener algunos puntos más y tener más dinero. No se dio. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Desde nuestras parcelas, desde nuestras trincheras, hemos de aumentar los patrocinios. Queremos agradecer a la afición el ejemplo que dio al recibir a los jugadores, somos un ejemplo a nivel nacional. Prácticamente los únicos que guardaban las distancias y usaban mascarillas. Pero ahora les pedimos su apoyo. Todo lo que se ingrese vía abonos y tienda irá directamente al 'salario Liga', nos ayuda a incrementar nuestras posibilidades económicas.

¿Cambiaría mucho haber pasado del puesto quince, por ejemplo, al diez?

Hablamos de unos 300.000 euros.

En este final de temporada tan sufrido, ¿llegó a dejar de ver algún partido por lo mal que se estaba pasando?

No, yo soy un hombre de batalla, un guerrero. Lo sufro, lo afronto. Siempre he estado con mi equipo. Estoy en la trinchera porque es donde me toca estar.

Por cierto, tras el último partido en Elche, los test dieron negativo. ¿Se harán nuevas pruebas por si acaso?

Estamos tranquilos. Es cierto que el Elche jugó contra el Fuenlabrada. Que un jugador del Fuenlabrada hubiera transmitido a uno del Elche y uno de ellos a nosotros... la posibilidad es prácticamente nula. Estamos tranquilos. De momento no tenemos planeado volver a repetir los test. Si tuviéramos alguna noticia de que algún miembro de la expedición tuviese (algún síntoma), haríamos todos los test y guardaríamos la cuarentena porque somos gente responsable desde antes de la pandemia, cuando yo, personalmente, pedí al servicio médico que tuviéramos guantes y mascarillas, y cuando cancelamos un acto con los niños. Hubo gente nos tachó de cobardes, pero el tiempo nos ha dado la razón.

¿En qué se debe mejorar el Real Oviedo para no repetir la última temporada?

Hemos de ser más serios en nuestro trabajo. Hay muchas cosas. Hemos de adecuarnos a las exigencias de LaLiga y cumplirlas a rajatabla.

¿Hay cosas que no se hacían bien?

Sí, y ahora sí las estamos haciendo bien.

¿Hay un presupuesto perfilado ya para la nueva temporada?

-Aún no. Estamos trabajando en eso. La incertidumbre es tremenda. Estamos trabajando en todos los hilos para tener un mayor presupuesto.

¿El Oviedo sin Carso será viable?

En el pasado no lo fue. En el futuro, sí. Vamos a ser autosuficientes y esperamos serlo pronto.

El tope salarial fue de 8,8 millones. ¿Cree que se puede conseguir poder repetirlo?

Fácil no es nada, desde que llegué en octubre nada lo ha sido. Estamos trabajando al respecto. Grandes empresas en el mundo han cerrado y han reducido sus presupuestos de publicidad. Estamos buscando las fórmulas para tener esos 8,8 millones. Por eso hacía hincapié en la importancia de los aficionados para que nos apoyen en la compra de abonos y de artículos de la tienda.

Arnau dijo que, en cuanto a las ampliaciones, solo el 25% de la cifra de negocio sirve para el tope salarial...

Sí, es el 25% de la cifra de negocio que tenga el club en ese momento.

¿Se están mirando más fórmulas para poder aumentar el tope?

Más patrocinios. El estadio es una posibilidad. Eso pudo causar estupor al haberlo mencionado. En Estados Unidos, la mayoría de los estadios tienen el nombre de un patrocinador. Es un conjunto de necesidades. Los patrocinadores necesitan publicitarse y los equipos necesitan dinero. En Alemania, Inglaterra... también los estadios tienen nombre. Es cuestión de darse cuenta de que el mundo va cambiando. Si no queremos quedarnos en el pasado, hemos de adaptarnos a las circunstancias actuales.

¿Han recibido alguna oferta para anunciarse junto al nombre del Carlos Tartiere?

Aún no. El verano será difícil en todos los aspectos, pero es parte de mi trabajo buscar esos patrocinios.

¿En qué se ha ahorrado en estos meses?

Hemos reestructurado los gastos. Buscamos optimizar todos los recursos.

Pese a la crisis actual, ¿el patrocinio del Ayuntamiento sigue adelante?

Sí, está firmado por tres años. Está vigente.

¿Contar con nuevos patrocinios es posible en esta época?

Es parte de mi trabajo. Es lo que hago día a día junto a Cristina Serrador. Está complicada la situación, nadie quiere soltar prenda, pero estamos sobre ello.

Usted no estaba hace un año cuando no se pudieron inscribir jugadores por haber superado el tope salarial. ¿Podría asegurarnos que eso no se va a repetir?

Absolutamente se lo aseguro. Ahí se cometieron equivocaciones que bajo ninguna circunstancia pueden repetirse.

¿Manejan que pueda haber una reducción en el número de abonados? ¿Qué cifra le gustaría tener?

Por gustar me gustaría tener 33.000... La (cifra) posible es muy difícil calcularla. La pandemia nos golpeó a todos. Espero tener 17.000-18.000 abonados. Este año hemos tenido unos pocos más de 17.000. La gente sabe lo que estamos haciendo y confían en lo que estamos haciendo.

Ha habido abonados que han pedido la devolución. ¿Cuántos?

No han sido pocos. La pandemia nos golpeó a todos. Mucha gente se quedó sin trabajo, muchas empresas fueron a ERTEs o a EREs. Tenemos que ser solidarios con esta gente y es lo que estamos haciendo. Estaremos hablando sobre 3.500 o 4.000 personas que han pedido la devolución. Absolutamente vamos a devolver ese dinero. Estamos planeando la fórmula, se reintegrará en la cuenta bancaria.

¿En la campaña de abonados se ha pensado en algo respecto a esa situación?

No. No hay aficionados ni abonados de primera y de segunda. Todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Lo que suceda para unos será para todos. La circunstancia especial que cada uno haya tenido y la generosidad que haya tenido, la agradecemos, pero no da prioridad sobre alguien que, lamentablemente, tuvo otras necesidades y otras carencias. Sería injusto ser más injusto con la gente que ha tenido esas circunstancias.

Si en la vuelta al fútbol el aforo es reducido, ¿cómo se haría en los partidos del Tartiere?

Lo tenemos que determinar. Leí el otro día, en un periódico internacional, una encuesta sobre cuánta gente iría a los partidos de fútbol. La mayoría dice que no iría por seguridad. La mayoría de los que dice esto es gente mayor de edad. En el Oviedo tenemos mucha gente de alta edad, y los que somos más viejos tenemos más opciones de contagiarnos porque nos morimos más fácilmente. Tendríamos que ser puntuales en ese momento para tomar las decisiones necesarias. No podemos planear qué pasará de aquí a enero. Sí sabemos cómo entraría la gente al estadio, porque con la disciplina mostrada por la afición no tendríamos problemas.

¿Cuándo tienen pensado presentar la campaña de abonados?

Hacia mediados de agosto.

¿Los precios serían idénticos a los últimos?

No lo hemos determinado.

Si hay 17.000 abonados, ¿usted estaría supersatisfecho?

Estamos suplicando que la gente saque el carné. Es importante para los intereses del Real Oviedo y también para los de los aficionados. Si nos va mal, nos regañan, pero siguen sintiendo la sangre azul en sus venas.

¿Habrá alguna oferta o promoción especial?

Tenemos un extraordinario departamento de comunicación. Trabajaron como los ángeles durante todos estos meses de confinamiento. Tienen la misión de hacer una campaña en la que se supere el número de socios.

¿Habla todas las noches con Arturo Elías?

No. Hablamos lo necesario, nada más. Hablo más de seguido con Joe Aboumrad, pero a Arturo le molesto solamente para lo imprescindible. Le puedo asegurar que no hay ningún propietario que esté más informado de lo que sucede en un club de lo que está Arturo. Está informado por mí, por Arnau, por todos… Conoce, día a día, todo lo que sucede en el club.

Arturo habló de “profesionalismo” en un mensaje en la red social Twitter. ¿Se refería a lo que decía antes de ser más serios?

Así es. Ser todos más profesionales. Siempre podemos mejorar en nuestras actividades. A veces, como las cosas salen, pensamos que ya llegamos. Siempre podemos mejorar. Algo que no se puede mejorar, está listo para tirarse a la basura.

¿Qué le ha pedido Arturo sobre el objetivo deportivo?

Eso se lo pide a Arnau. A mí me pide más ingresos y menos gastos.

¿Cuál es para usted el objetivo deportivo del Oviedo?

Tenemos que tener los pies en la tierra y el límite es el cielo.

Usted, cuando se iba a reanudar el campeonato, confiaba en que hubiese 15 partidos...

Me falló porque hubo un par de empates. No estuvimos muy lejos.

¿No cree que a veces hay un mensaje demasiado ambicioso y que se puede volver en contra?

Si se tuercen las cosas, tendremos que afrontarlas. Si dejamos de ser ambiciosos, dejamos de lograr nuestros objetivos. Llevo 55 años trabajando y siempre he ido a por más.

Estará contento con Arnau...

-Estoy muy satisfecho. Cuando estábamos buscando director deportivo nos dieron hasta con la 'cubeta', pero fue un acierto porque en poco tiempo pudimos conocer a muchas personas hasta llegar al mejor.

Tiene que haber renovaciones a la baja, ¿habrá también reducción de fichas de los jugadores con contrato?

No hemos pensado en hacer estas reducciones. En este momento de tanta incertidumbre, todas las posibilidades serán estudiadas.

No será fácil ajustar todo para contar con el mismo tope salarial, ¿no?

En 2012 pensaban en cómo hacer para que el Oviedo existiese y se logró.

Por lo que sabemos, queda aún mucho que hacer para llegar a un acuerdo con Saúl Berjón y Christian Fernández.

No están cerradas, pero confío en que se van a cerrar. Necesariamente, las ofertas serán distintas a las de hace un año. En todos los negocios, todo el mundo está ajustando costos. Los países, los gobiernos…

¿Han recibido ofertas por Borja o Nieto o algún otro jugador?

No.

¿El Oviedo tiene la necesidad de vender algún futbolista?

No, no estamos obligados a vender.

¿Solamente traspasarán si llega una oferta por la cláusula?

Esperemos que no pase.

¿Les ha comunicado algo el Real Madrid sobre Lunin?

Tenía reunión con la gente del Real Madrid. Creo que era hoy. Ahí se tomarán las decisiones.

En cuanto a los jugadores cedidos. ¿Hay alguno que esté cerca?

Estamos trabajando para que Luismi y Bárcenas sigan. Es uno de nuestros objetivos. Le puedo decir que la llegada de Luismi, como la de Arnau, Cuco, Lunin… fue muy importante. Arnau nos convenció para traer a Luismi pese a no haber jugado en un año y medio. Demostró que es un gran tipo y un extraordinario jugador. Mientras no me cierren la puerta en la nariz, sigo siendo optimista.

¿Cómo está el presidente?

-Muy bien, está en casa, con la rehabilitación. Tratamos de no molestarlo y de no darle preocupaciones. Lo extrañamos mucho, pero esperamos que pronto se reincorpore. Seguimos trabajando de la mano del Consejo. Él ha estado pendiente de nosotros. Esperemos que continúe con nosotros. Su salud es lo más importante y será lo que determine su continuidad.

No aplicaron reducciones de salario ni tampoco un ERTE, ¿ese respaldo a los trabajadores se mantiene?

Somos un grupo socialmente responsable, no solamente aquí, sino en las empresas donde el grupo participa. El mismo Carlos Slim se pronunció diciendo que ninguno de los empleados padecería por la pandemia. Ahora estamos en otra etapa, de ajustes, en todos los niveles y en todos los ámbitos. Ahora todos hemos de trabajar en la misma línea.

¿Sigue en pie la idea de contar con una nueva ciudad deportiva?

El Consejo lo sigue teniendo en pie, lo celebro, pero ahora tenemos que lograr muchas metas antes de pensar en la ciudad deportiva que, cuando se logre, será de mucha satisfacción para todos.

Entiendo que no ha podido viajar a México desde el confinamiento...

Puedo viajar, pero no sé cuándo podría regresar (a España). No puedo dejar esto así ahora, con tanto trabajo. En el momento en que tenga la certeza de que pueda viajar a mí país, arreglar mi cuestión migratoria en el Consulado de España, lo haré.

Usted estaba intentando conseguir ese permiso de residencia definitivo. Incluso aportando sus raíces en Asturias.

-Las raíces las tengo, mi abuelo era de Alles, era un tipazo. Después de ver dónde queda el pueblo y cómo hizo para salir de allí en los años 1880 o 1890... era un guerrero. Tengo esas raíces, pero ahora con la pandemia todo eso se ha detenido un poco.

¿Está feliz en Oviedo?

Soy feliz porque soy feliz con lo que hago.

Dígame algún lugar de Oviedo.

-En mi casa. Soy gente de casa. Lamentablemente, he tenido que pasar este tiempo solo. Mi mujer tuvo que viajar el 6 de marzo porque una de nuestras hijas tuvo un bebé y el país se cerró una semana después. He pasado este tiempo en mi casa. He mejorado mi conocimiento culinario. He estado contento. Cuando me ha tocado salir a caminar, también he estado contento. Disfruto mucho de los restaurantes en Oviedo. No puedo darle nombre de restaurantes porque sería hacer publicidad, y no se la pagarían ni a ustedes ni a nosotros... (risas).

Entonces hay una nieta que no ha conocido en persona...

A la sexta nieta no la he podido 'cargar'.

¿Vino Federico a Oviedo para quedarse?

-No. Cuando vine no traía ni ropa. Cuando fui a México y volví, sí la traje. No vengo para quedarme. Hay que considerar las circunstancias. Soy un hombre de 72 años. Trabajaré el tiempo que Arturo considere que debo estar aquí. Tengo que dejar paso a los jóvenes, que tienen mejores ideas y más frescas.

Cuando Arturo le diga que puede regresar a su país, ¿dónde y cómo le gustaría que estuviera el Real Oviedo?

Por supuesto que en Primera División. Que sea posible depende de nosotros, de mi trabajo, del de los colaboradores, del apoyo del Consejo… Depende de muchísimas cosas. Hemos de lograrlo todos de la mano. No solamente somos un equipo de fútbol, sino un gran equipo humano.

Por cierto, vaya ruido está generando el fútbol estos días. ¿Cree que habrá Liga de 22 equipos?

Es lo que esperaría. Sería una aberración que aumentasen los equipos. Sería una violación a los derechos de los demás equipos que aumentasen esos números. No sé si recuerdan un tuit del presidente en el que dijo que el Oviedo se iba a ganar el derecho a seguir en el campo. Yo lo refrendé en una entrevista. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Esperaría que no se modifique (el número de equipos).