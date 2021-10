"La suerte es más fácil que aparezca cuando tienes nueve ocasiones"

Análisis del partido

"El esfuerzo ha sido terrorífico. Mis jugadores van a romper el GPS. Podemos estar más o menos acertados pero no le puedo reprochar el esfuerzo al equipo. Lo importante es generar ocasiones. Su portero es magnifico. ¿Donde hay que firmar para tener 9 ocasiones cada partido? Al final se marca de rebote pero nos hemos merecido que fuera de otra manera. Es una victoria justa ante un buen rival. Hemos estado precipitados. Ser líderes no decide nada pero es un estímulo.

Victoria con sufrimiento



“Firmo sufrir y ganar. El equipo lo intenta y tiene que ir interpretando lo que nos proponen. En Primera y en Segunda sufres muchísimo para ganar. Lo tenemos escrito en la frente. El equipo ha podido hacerlo mejor pero ha generado lo suficiente para no llegar hasta el final con este marcador y que el gol haya sido así”.

La afición empuja para el gol



“Mira la plantilla de Almeria, Eibar, Leganés, Huesca… y los recursos que tienen. No somos el rival a batir. Si las cosas les van mal en diciembre invertirán para mejorar. Hemos estado precipitados y tenemos que mejorar en eso, podemos crecer. Teníamos que haber encontrado más veces duelos arriba. La gente suma siempre y son puntos que te hacen luchar por una cosa o por la otra. Estoy enamorado de esta afición pero les pongo un 'pero': cuando marcamos el 1-0 tenemos que ser una caldera. No pueden desfallecer porque los necesitamos. Como son de los nuestros y los sentimos nuestros, si vuelve a pasar necesitamos ser una caldera hasta que el árbitro pita”.

Imagen con el gol de Djuka



“Eso no se fuerza, eso sale. Son momentos y una plantilla somos todos, ganamos y perdemos todos. Estamos convencidos de que van a participar todos. Quizá los partidos decisivos jueguen otros. Es mejor que tus compañeros ganen porque cuando te toca jugar es mejor pelear por cosas bonitas. Habrá momentos malos porque los va a haber. El equipo que es fuerte y es estable, lo venimos trabajando desde el año pasado, y eso te hacer que cuando las cosas vayan peor salgas de ahí”

Djuka y cómo estaba el vestuario tras el agónico triunfo



“Muy euforicos y muy contentos. Djuka es un jugador diferencial y te da muchisimas cosas: pelea, trabaja, descarga, contagia... Además está haciendo goles. Pero también es cierto que es más fácil que los haga Djuka que un lateral. Contento con Djuka pero tambien con Borja que es el único que no ha participado junto al portero”.

El Alcorcón le quitó el balón al Sporting



“Ha habido fases que nos han quitado el balón pero el tema es qué hacen con él. Si no nos hacen ocasiones, no nos preocupa; todos los equipos te quitan el balón en algún momento. La mejora ha sido de interpretación. El primer paso es entender dónde están las ventajas pero desde fuera se ve fácil. Ahí abajo cuesta porque estás cansado y no es fácil. El equipo rico es el que mejor interpreta”.

¿Victoria personalizada en Djuka?

"La victoria no solo puede ser de Djuka. Es una cuestión de insistir y no desorganizarnos. Vas a estar más cerca de ganar cuando mantienes la calma. Hemos tenido la pausa en cuanto a la estructura, pero si jugamos con el resultado y con el tiempo nos equivocamos. Hemos seguido hasta el final el plan de partido".

La plantilla, involucrada

"No hace falta ver que celebran el gol para saber que están enchufados porque los veo día a día. Hay poco tiempo para ver al Cartagena, tenemo que tenerlo preparado. Hay que ver cómo está la gente y cómo nos encontramos. El que no esté fresco, no hay problema: jugará otro compañero".



Factor suerte

"Podemos hablar de fortuna o de acierto. Hoy hemos tenido mala suerte. Hay un portero muy bueno pero hemos tenido muchas ocasiones. Dicho esto, creo que al final la suerte es más fácil que te llegue si tienes nueve ocasiones que si tienes una. Es una cuestión de probabilidad. Esa pizca de suerte tienes que tenerla".