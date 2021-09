"Si ya es un sueño jugar en el Sporting, imagínate en Primera"

Gaspar Campos es uno de los hombres de moda en el Sporting. Su gol ante el Málaga le ha dado los tres puntos y el liderato al equipo de David Gallego y vuelve a llamar a las puertas de la titularidad. Nos ha visitado, en directo y en exclusiva, desde La Cañada Real del Molinón.

Recuerda sus inicios, a duras penas, cuando jugaba en benjamines con Gragera o Pablo García. Un sueño que era inimaginable para ellos; coincidir todos en el primer equipo. "Era un sueño. No se hablaba entre nosotros porque como mucho imaginábamos llegar al filial".

Desde benjamines en el Sporting. Recuerda a Iván Díaz como uno de sus entrenadores más importante en la base, como el hombre que le llevó al Sporting. Distingue dos momentos importantes en su carrera: la lesión y su suplencia en juveniles. Dos hitos que le han hecho ser lo que es hoy: trabajador y constante. Aspectos de personalidad que le han llevado a estar donde está.

Jugador del Sporting y estudiante de ingeniería, Gaspar Campos se queda con los dos goles al Sabadell en El Molinón como su mejor momento desde que ha llegado al primer equipo del Sporting. "En el club me dicen que siga con esa humildad, aprendiendo de cada momento".

Admite que la selección sub-21 está en su pensamiento pero que se centra en el Sporting ahora mismo. "Hay mucha competencia, es muy complicado. En mi puesto están Yeremi Pino, Bryan Gil, Nico Williams...", apunta el canterano rojiblanco.

Ante los halagos de David Gallego, el extremo le define como "personal, cariñoso, ayuda mucho a la gente; a los jóvenes sobremanera".

Reconoce que empieza a notar un cariño muy grande de la afición del Sporting. Está haciendo goles, asistencias, siendo importante para el equipo. Y aún así destaca la importancia de tener la cabeza 'amueblada'. Trabaja con un psicólogo, el del club, para rendir. Un tema tabú para muchos deportistas y que Gaspar aborda con total naturalidad.

"Ya es un sueño jugar en el primer equipo, imagínate hacerlo en Primera", dice Gaspar sobre el futuro. Imagina que es complicado rechazar a un Primera División cuando llama a la puerta, como le sucedió a su compañero Manu García, pero si puede unir jugar en el Sporting y en Primera, no le haría falta buscar fuera lo que ya tiene en su propia casa. "Por querer, jugar la Champions contra el Borussia de Dortmund, como los de Movistar", bromea el canterano.

Lo que no quiere es meterse presión. "Es clave no hablar de dónde va a quedar el equipo. La experiencia te hace aprender", en alusión a lo sucedido al final de la temporada 20-21 cuando se quedaron a las puertas del playoff de ascenso. Sobre el derbi del Tartiere, correspondiente a la jornada 9, Gaspar asegura que "no es un partido cualquiera y nos motiva... pero después del Amorebieta".

En el tramo final de la entrevista, Gaspar es 'interrogado' por amigos, ex entrenadores y familiares sobre varias cuestiones de su vida personal y deportiva. Su convocatoria con la selección española en cadetes, de la que se enteró "por Twitter". Su única temporada fuera del Sporting, en fútbol sala en la Asunción, en la que recuerda un gol con Gragera haciendo paredes los dos desde el centro del campo, la fiesta de cumpleaños de su tío Nacho, donde conoció a Manolo Preciado con el que tiene una foto, los escasos momentos que pudo compartir con Quini, de quién se acordó cuando marcó su primer gol con el Sporting o las tardes de verano jugando al fútbol en casa de sus abuelos. El Gaspar más sincero y personal, en Deportes COPE Asturias desde La Cañada Real Molinón.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado