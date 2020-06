En 2008 se produjo la llegada de Gaspar Campos al Sporting. El último debutante con el primer equipo comenzó a formar, por aquel entonces, parte del equipo benjamín de la entidad. El extremo ha pasado por un largo camino en todas las categorías inferiores hasta cumplir un sueño. Su padre, Gaspar Campos, repasa esa trayectoria en Deportes COPE Asturias y comparte la felicidad de su hijo tras su estreno con el primer equipo rojiblanco en Vallecas.

"Llevaba muchos años peleando y yo detrás de él. Es un alegría muy grande para toda la familia. La pena es que no lo pudimos ver en el campo, pero lo importante es que debutase", expresa el padre del jugador. Gaspar Campos reconoce que su hijo estaba "emocionado", algo que pudo percibir "en la voz al acabar el partido". Siempre un apoyo fundamental para el futbolista, el progenitor del rojiblanco admite que jamás se hubiera imaginado este final cuando el joven Gaspar Campos comenzaba a dar sus primeros toques al balón en la pista de fútbol sala exterior de Mareo. "No se me hubiera ocurrido pensar esto. Han pasado muchos entrenadores y en Mareo, cada año, es una reválida. Entrena muy serio y con mucho trabajo y al final llegó el premio", apunta.

Gaspar Campos ha ido variando sus posiciones a lo largo de las últimas campañas hasta encontrar su hueco en la banda derecha, donde este jueves debutó. Lo cierto es que su padre lo ha visto jugar en "todas los puestos del ataque, hasta de delantero centro, tiene la suerte de manejarse bien con las dos piernas", asegura. Ahora, a Gaspar Campos le queda otra meta por alcanzar, estrenarse con la elástica del primer conjunto sportinguista en un partido como local. "Sería un sueño para él y para mí. Esperamos que sea pronto y que todos podamos disfrutar del equipo en el estadio", apunta su padre en Deportes COPE Asturias.