Suárez sobre Obeng: "No podemos ir en contra de la voluntad de un jugador que no tiene la cabeza aquí"

Roberto Suárez, director deportivo del Real Oviedo, ha hablado de la actualidad del mercado de fichajes en el club carbayón a falta de dos días para el cierre del período invernal.

Cesión de Obeng al Huesca.

"La situación la sabéis, la hemos comentado estos días. Contábamos con él, tanto el club como el míster. Hemos ido pasando varios procesos en los que el objetivo era convencerle. El jugador no lo ve así. Nos ha dicho que no tenía la cabeza aquí, aunque nosotros le habíamos asegurado que tendría minutos. No podemos ir en contra de la voluntad de un jugador que no tiene la cabeza aquí. Hemos puesto unas condiciones y el Huesca las ha cumplido".

Expectativas con la cesión.

"Va a jugar una segunda vuelta en Huesca y entendemos que va a revalorizarse. Espero que vuelva con la confianza que no tiene ahora".

Se termina el concurso de acreedores el 1 de julio.

"Las perspectivas cambian mucho. La planificación tiene que cambiar. Era muy difícil trabajar para incorporar a jugadores que tengan una futura venta. Ahora se abre mucho el abanico de los jugadores a incorporar ante esa situación".

¿Plantilla cerrada o se esperan novedades?

"Contentos con la plantilla. Hay variables en todas las posiciones. Tenemos confianza en que nos den tregua las lesiones. La plantilla queda equilibrada, pero no quita que hoy o mañana puedan surgir cosas interesantes. Si no surgen cosas, entendemos que con Manu y la polivalencia del equipo, el club y el míster están contentos con la plantilla".

¿Ha pedido salir Pomares?

"No. No hay jugadores que hayan transmitido su idea de salir. En el caso de Sangalli, terminaba contrato y para las dos partes fue un interés mutuo. No ha habido más jugadores que hayan pedido salir".

¿Trastoca lo de Obeng?

"No. Es una variable más y el entrenador puede tener más alternativas. Hay que tener en cuenta que Koba también está jugando de enganche. Nos da una posibilidad más de variar el juego. Creo que lo vamos a tener igual, pero lo que no vamos a hacer es incorporar a jugadores que nos den esas variables".

Balance del mercado.

"El objetivo no era cambiar jugadores porque no dieran el nivel por otros que no dieran el nivel. El objetivo era cambiar jugadores que no entraran en el perfil de juego del entrenador por otros que sí entraban en ese esquema del entrenador a la hora de atacar".