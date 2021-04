El gol del portero que vuelve a sonreír

ESCUCHA LA ENTREVISTA AL PORTERO JOSÉ SUÁREZ EN DCA.

"El árbitro añadió 5 minutos. El banquillo me autorizó a que subiera y lo último que me imaginaba era poder marcar el gol del empate. No sabía ni cómo celebrarlo". José Aurelio Suárez es, desde el sábado, el portero goleador del Nàstic. Su tanto valió un empate a dos contra el filial del Villarreal, en un partido clave para entrar en el 'play off' definitivo de ascenso a la Segunda División.

El portero gijonés sonríe desde el pasado mercado invernal. Salió del Girona y atrás dejó una etapa sin oportunidades para jugar. "Buscaba sentirme valorado y surgió esta posibilidad, no lo dudé. Hay un buen proyecto en un gran club. Solo puedo decir cosas buenas del Nàstic, de la gente del club, y de Tarragona. Ahora el objetivo es volver a jugar en Segunda", explica José Suárez en Deportes COPE Asturias.