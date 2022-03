"El Sporting es una maravilla de institución para tener un proyecto de futuro"

SEMANA CON AUSENCIAS

“Es una semana diferente, con ausencias. Ha habido dos jugadores con la selección y varios jugadores que no han podido entrenar con normalidad. Van recuperando, mañana será la última prueba. Mañana llega Djuka. Mañana decidiremos”.

¿SE PLANTEA TITULARIDAD DE DJUKA?¿CUÁNTO NECESITA EL EQUIPO UNA VICTORIA?

“Para ver la situación de Djuka, dependemos de cuando llegue. Son cinco aviones, ha jugado 90 minutos. Hablaremos con el jugador, tenemos que valorarlo. Puede haber riesgo de lesiones… El Sporting siempre tiene necesidad de victoria, ahora más. Es un día que marcamos en rojo, pero son todos. Es el principal, porque es el próximo. Son muchos días en los que la afición no ha visto ganar a su equipo en el estadio y se lo debemos”.

¿HAY PLAN PARA HACER MÁS VULNERABLE AL CARTAGENA FUERA DE CASA?

“Conocemos al rival. En la segunda vuelta es el equipo con más posesión de balón. Intenta, con esa posesión hacer daño. Es un partido con mucho ritmo, que seamos capaces de recuperar el balón y hacerles sufrir sin él. También hemos de ser contundentes en las áreas”.

¿QUÉ MOLINÓN SE ESPERA?

“Espero un Molinón como el que me he encontrado en estos dos partidos. La afición respeta a su escudo. Es una afición entusiasmada por ver una victoria del equipo. Intentaremos darles una alegría. Todos estamos haciendo un esfuerzo importante para conseguir esos tres puntos tan necesarios”.

¿PUNTO DE LEGANÉS INFLEXIÓN? ASPECTO PSICOLÓGICO

“Es un punto que puede ser de inflexión. El Sporting, cuando suma un punto, no puede irse contento. Sí se vieron mejores sensaciones. El equipo ha trabajado bien durante la semana. He visto a los chicos más frescos. Al final, cuando empiece el balón a rodar, tenemos que sumar tres puntos. Los resultados van por encima de cualquier cosa”.

SOBRE LAS PALABRAS DE CUÉLLAR, ¿QUÉ HA PERCIBIDO EN ESTAS SEMANAS?

“La sensación no es tras cuatro semanas, es desde siempre. Cuando he tenido la suerte de visitar este estadio he visto una afición exigente, pero que ha dado apoyo a los jugadores. Es algo que se nota. Sabemos que nos vamos a sentir respaldados. Percibo en el ambiente a gente con ganas. Recibo muestras de cariño por la calle y me hace pensar que vamos a encontrar una afición entregada. Juntos va a ser mucho más fácil”.

JONY

“Es importante recuperarlo. Es un jugador que está haciendo un esfuerzo brutal. Tiene muchas molestias, tiene mucho dolor. Eso repercute en su rendimiento. Queremos que esté para ayudarnos. Vamos a ver hasta dónde puede participar, si puede ser de inicio o no. Dependerá de la situación física del jugador. Es un futbolista que todos necesitamos, está con dolor. De momento, no hemos podido contar con él”.

ARMAS PARA GANAR

“En función del partido necesitaremos unas armas u otras. Todas son buenas. El oficio nos va a dar muchos puntos, que sepamos manejar los ritmos del partido. Eso es algo que también se entrena".

IMPRESIÓN TRAS UN MES EN GIJÓN, ¿CREE QUE CON POCOS RETOQUES PROYECTO PARA ASPIRAR A MÁS?

"Podría enredarme en la contestación, pero solamente tiene un monosílabo. Sí. Con letras mayúsculas. Aquí está todo. Uno tiene libertad para trabajar, confianza, apoyo, buenos futbolistas, una gran afición que está movilizándose para ir a Burgos. Es una maravilla de institución para poder trabajar y tener ese proyecto de futuro”.

DAVID ARGÜELLES TRAS DEBUT, ¿LO VE COMO EXTREMO?

“Es una posibilidad. Lo vi muy bien, muy maduro, está entrenando con nosotros con mucha tranquilidad, asimilando las tareas. Está a buen nivel en los entrenamientos. Es una posibilidad”.