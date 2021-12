El Sporting tira de los titulares para pasar en la prórroga

El Sporting necesitó de una prórroga y de casi todos sus titulares para vencer (2-1) a un Alcorcón que jugó con casi todos los menos habituales y que llegaba colista destacado de la Segunda División.

La primera parte fue anodina por parte de ambos. Sin acercamientos y sin ocasiones, sólo un fallo del gijonés José Aurelio Suárez en una salida facilitó que Nacho Méndez, de vaselina, pusiera el 1-0. En la segunda, Al Badaoui empató y el Sporting no supo recuperarse. David Gallego tuvo que sacar del banquillo a Djuka, Villalba, Kravets y Puma Rodriguez, teóricos titulares el sábado en la "final" ante el Ibiza en Can Misses.

Con un once casi titular y en la prórroga, el Sporting fue superior. En el 99' llegó el gol de Djuka de cabeza que vale un pase a dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El sorteo tendrá lugar el viernes (12:30 horas) y las eliminatorias se jugarán a partido único en la primera semana de enero.

David Gallego le dio valor a la victoria de su equipo y recordó que no por jugar con los titulares y el Alcorcón con los suplentes van a ganar "con la churra". El técnico de Suria calificó de 'final' el partido ante el Ibiza y volvió a insistir en que no le preocupa su hipotética destitución porque "no depende" de él.