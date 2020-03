El Sporting suspende toda la actividad

El Sporting suspende, hasta nuevo aviso, toda la actividad en la Escuela de Fútbol de Mareo. Ya no habrá más entrenamientos del primer equipo, del filial ni del conjunto juvenil. “Hay que acatar y asumir todas las recomendaciones que nos hacen la Federación Española, LaLiga y todas las autoridades sanitarias”, explica el consejero Fernando Losada. “Si paramos la actividad, es porque acatamos las recomendaciones de las autoridades, no por haber tenido algún positivo, que no lo hay”, advierten los médicos del club.

“Estamos en un estado de seguimiento permanente. La situación cambia cada minuto. Desde el primer momento, hemos puesto en marcha medidas de prevención para los trabajadores de la entidad. Ha habido charlas informativas. Desde la gestión del club, hemos favorecido la rotación en los puestos de trabajo y el teletrabajo. La previsión nos la marca el minuto a minuto. No hay una planificación a medio plazo”, expresa Losada.

El Consejo del Sporting no dispone, de momento, de la información necesaria para valorar el impacto económico del parón de las competiciones. Tampoco hay una opinión clara sobre una posible suspensión definitiva de LaLiga. “Lo incierto de la situacón hace que ahora no abordemos estas posibilidades”, responde Losada. El organismo que preside Javier Tebas ha creado un grupo de trabajo para mantener una comunicación directa y rápida con todos los clubes de la Primera y la Segunda División.

VALORACIÓN MÉDICA.

Antonio Maestro, jefe de los servicios médicos del Sporting, asegura que han procedido a la suspensión de toda actividad “siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes”. La Federación Española de Fútbol lo había solicitado a primera hora de este viernes. “Lo hemos comunicado a todos los futbolistas y trabajadores de la entidad”, cuenta. El servicio médico sostiene que han conseguido, “con las medidas de aislamiento, mantener esta zona (Mareo) sin infecciones gracias a los entrenamientos a puerta cerrada y al haber tenido a los equipos alejados unos de otros”. El Sporting está preparado para activar los protocolos necesarios si hay algún caso positivo. Además, los jugadores recibirán un plan especial de trabajo para realizar en sus domicilios durante los próximos días en los que no habrá entrenamientos.