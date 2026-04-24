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'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias: El futuro de Dubasin

Las declaraciones del 'pingüino' sobre su continuidad en el equipo rojiblanco y la previa de la visita a Córdoba. La opinión de los viernes, con Marcos Martín y Pedro Rivero

Afición del Sporting, en El Molinón
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'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el - Actualizado

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