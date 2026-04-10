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'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias: las cuentas para soñar con el playoff

El repaso a las ocho jornadas que le restan al Sporting y la previa del partido en Burgos, en la opinión de los viernes. Con Marcos Martín y Pedro Rivero

Afición del Sporting, en El Molinón
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'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura11:22 min escucha

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