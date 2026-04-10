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'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias: las cuentas para soñar con el playoff
El repaso a las ocho jornadas que le restan al Sporting y la previa del partido en Burgos, en la opinión de los viernes. Con Marcos Martín y Pedro Rivero
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
1 min lectura11:22 min escucha
"24 segundos después de entrar en la atmósfera, la nave Orión perderá toda comunicación con la Tierra. El apagón durará unos 6 minutos hasta que la nave esté a 45 km del mar"
Pilar G. Muñiz
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