El Sporting resiste en 'play off'

El Sporting resiste entre los mejores. Los rojiblancos lograron un gran punto en Butarque. Merecido en todo momento en un partido con dos caras diferentes: la dominante de la primera parte y la de la resistencia de la segunda. El Leganés no pudo meterle mano a la solidez del equipo de Gallego.

Sin duda, se trata de un buen empate. Válido para seguir en la zona de 'play off', más apretada que nunca tras el empuje del Girona, que ya ha igualado al Sporting en puntos. El empate, eso sí, prolonga la pobre racha de resultados (dos puntos de los últimos quince). El Sporting comienza mayo como acabó abril, sin ganar y sin marcar. Son ya cuatro encuentros sin celebrar un gol. La pírrica cifra -solo un tanto y de penalti en los últimos cinco encuentros- pone en jaque la resistencia rojiblanca.

Pero este Sporting aguanta a sus rivales. El conjunto de Gallego muestra su mejor versión contra los más poderosos de la categoría. Solo el Espanyol ha sido capaz de derrotarle. El dato será muy relevante si el Sporting certifica lo que ha alcanzado desde el primer día: un puesto entre los seis mejores de la Segunda División.

Para ello urge ganar ya, pero esta necesidad no esconde el valor del empate en Butarque. Manu García y Aitor (Riesgo le hizo la parada del partido) no pudieron adelantar a los gijoneses en una meritoria primera mitad en Leganés. El gol no llega y comienza a ser un asunto de máxima preocupación. Al equipo, más que fallar ocasiones, le cuesta generarlas. Tras el descanso, cambió el Leganés, que mejoró y al Sporting le quedó resistir. Y lo hizo. Borja López, el mejor de los visitantes, y Babin fueron una roca para los delanteros que sumó Garitano al campo.

El Sporting promete resistencia en un final trepidante. Entre el Almería, tercero, y el Rayo, ahora séptimo con un partido menos, solo hay seis puntos de diferencia.