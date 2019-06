El Sporting repite la jugada por Peybernes

El Sporting ha efectuado su oferta por Mathieu Peybernes. Y ya no se va a mover. La dirección deportiva se adentra ahora en la fase de espera de una respuesta, sin desatender otras opciones de la lista de posibles refuerzos para el centro de la defensa. La operación Peybernes no se descarta, pero el Sporting se abre a cerrar antes otro fichaje.

La oferta que han trasladado desde Mareo al Lorient es idéntica a la de hace un año: el Sporting solicita la cesión de Peybernes y se compromete a abonar una opción de compra en caso de ascenso a la Primera División. No ha habido otro escenario. El club rojiblanco no está dispuesto a ofrecer una cantidad económica por el traspaso del central francés. Aunque el jugador acaba contrato el año que viene, el Sporting se comprometería a abonar una transacción al Lorient.

El club francés no ha aceptado de momento las condiciones del Sporting. En Mareo creen que el Lorient intentará conseguir otra oferta que les satisfaga más. Si esta no llega y prevalece el deseo de Peybernes de volver a Gijón, el Sporting mantendría sus opciones. No se espera un desenlace inmediato, por lo que Miguel Torrecilla trabaja en otras opciones para el centro de la defensa. Si alguna fructifica, el futuro de Peybernes estaría lejos de Asturias.

En cuanto a André Geraldes, la exigente postura del Sporting de Portugal limitó las expectativas rojiblancas. La entidad lusa renuncia a una nueva cesión y pretende un traspaso imposible para el club gijonés y más factible para equipos de las máximas categorías europeas.