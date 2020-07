El Sporting no remata y cede sus pocas opciones

Acusado de falta de ambición, el Sporting hizo el partido que tenía que hacer para ganarlo. Marcó uno, falló varios (otra vez) y la notable primera mitad se fue al traste, como la temporada que Djukic ha intentado remontar sin éxito. Los rojiblancos acumularon méritos para sentenciar el choque, pero repitieron un guión conocido para sumar un punto de los que cuenta en otoño y sabe a poco ya en julio, en esta Liga tan larga como agónica.

El Sporting no jugará el 'play off' de ascenso, y en el reparto de responsabilidad no merece un lugar preferente su entrenador. Djukic ha hecho más que todos los otros estamentos del club, incluidos los que están y los que se fueron. Examinadas las carencias del equipo a su llegada en enero, el serbio construyó un bloque capaz de competir en todos los estadios, pero limitado por sus carencias de las últimas 78 jornadas, las mismas que acumula el Sporting sin pisar la zona de ascenso, un lastre impropio de un club convertido en una medianía deportiva.

Contra el Albacete, Manu García jugó su mejor partido de la segunda vuelta. Cuesta entender que todo el fútbol que fabricó solo sirviera para celebrar un gol, el de Aitor García. Manu dio una clase magistral como asistente, pero sus compañeros suspendieron el examen de la definición. La primera parte mereció un mejor marcador, pero este Sporting no está para tanta alegría. Con el Albacete sucumbiendo ante la clasificación, los gijoneses fueron incapaces de rematar la portería del Carlos Belmonte.

El Sporting de la segunda parte mantuvo el orden de Djukic. Antes del empate, solo un error de Cristian Salvador hizo tambalearse la portería de Mariño. El juez de línea anuló el remate de Zozulia. Fue todo un aviso de lo que vendría. El delantero ucraniano, en un centro lateral poco defendido, encontró un agujero no visto hasta entonces, un espacio poco decoroso entre Molinero y Babin. Almería 2.0. La igualada fue el castigo a la ausencia de colmillo en el área rival.

El Sporting ya no dijo nada más en el partido. Los cambios no mejoraron lo que había. El conjunto rojiblanco había perdido la maleta con la victoria minutos antes. De la posible expulsión de Zozulia giró el partido a la roja a Aitor García. Con uno menos y las fuerzas justas, el Sporting guardó el empate. Sin más.