El Sporting reencuentra parte del camino

El Sporting frenó la racha de derrotas. Sin ser brillante, inmerso en un bajón general que todavía se hace notar, despachó un partido a la altura de tantos otros de esta temporada. Fue dominador en la mayoría de fases del encuentro, tuvo las mejores ocasiones, pero Cristian Álvarez impidió el gol. La mejor noticia que dejó el equipo en La Romareda fue la recuperación de la solidez. No hubo errores ni detalles que sentenciaran al Sporting, al que sí le faltó una mayor capacidad ofensiva para llevarse la victoria de Zaragoza.

El miedo a una cuarta derrota no maniató a los rojiblancos. La respuesta, tras la semana más dificíl del curso, fue positiva. El Sporting se mostró como un conjunto reconocible, con sus virtudes y defectos, alguno más en en este tramo de la Liga, conocidos a lo largo de la temporada. Si algún sportinguista temía una caída sin frenos, esta no existió. El derbi dejó tocado al equipo, pero no hundido. Ver a un Sporting parecido al que acostumbra no fue poco teniendo en cuenta la circunstancias.

El Zaragoza apenas inquietó a Mariño. En gran medida gracias al trabajo colectivo y al liderazgo de Babin, sobresaliente toda la temporada. El conjunto de Gallego fue ganando confianza por medio de la posesión hasta dar con las ocasiones. Tres tuvo antes del descanso, aunque la más clara llegó nada más empezar la segunda parte. Djuka hizo uno de sus remates instantáneos que sorprenden a los porteros, pero Cristian Álvarez voló a su izquierda para evitar el 0-1.

A partir de ese momento, el partido se fue igualando. En las áreas había más movimiento, aparecían las transiciones, aunque sin grandes opciones para abrir el marcador. El Sporting echa en falta más mordiente arriba. Djuka está solo ante el gol. En los últimos cuatro partidos, solo ha habido un festejo, y de penalti.

El conjunto asturiano necesitaba al menos sumar y dejar la portería a cero, y eso lo logró. Cada jornada se le hará larga para defender el 'play off'. En la actual, hasta la sobremesa del domingo, cuando acabe el partido del Girona en el Carlos Tartiere, el Sporting no precisará el valor del punto conseguido en La Romareda. De momento, sirve para amortiguar el golpe recibido tras la inesperada triple derrota.