El Sporting pregunta al Lugo por un posible aplazamiento

Al finalizar la Junta de Accionistas del Club Deportivo Lugo, a su presidente, Tino Saqués, le han preguntado por el brote de coronavirus del Sporting y por el posible aplazamiento del partido de este lunes en el Anxo Carro. "No es protocolo de LaLiga, es una base que está consensuada con la Federación y LaLiga, donde dice que con cinco jugadores profesionales el partido se tiene que disputar sí o sí. Hubo un partido en Primera con una situación semejante, entre el Granada y la Real Sociedad, y al final hubo que jugarlo", ha respondido el dirigente gallego.

El presidente del Lugo ha adelantado que el Sporting se puso en contacto con ellos este martes. "No es una situación que me guste. Me llamaron para ver qué me parecía, si podíamos aplazarlo. Si vas a jugar ante un equipo mermado por la situación del COVID-19, lo lógico indica que se debería aplazar, pero la norma es clara en este sentido. El partido, salvo que se declare un brote que obligue a la cuarentena de los jugadores del Sporting, se va a tener que celebrar", ha explicado.