El Sporting se posiciona a favor de los 22 equipos en Segunda

El final de la Segunda División ha sido atípico. Las consecuencias de los positivos del Fuenlabrada en su partido ante el Deportivo han llegado hasta los tribunales y pueden hacer cambiar lo sucedido en el terreno de juego en cuanto a la composición de la categoría para la próxima temporada. Incluso la Federación Española se posicionó a favor de ampliar el número de equipos participantes hasta los 24 conjuntos. Una medida rechazada por LaLiga y por los propios clubes. Uno de los últimos en pronunciarse públicamente ha sido el Sporting. Desde el club rojiblanco se muestran a favor de que la Segunda División cuente con 22 equipos para la próxima campaña. Así lo afirma el presidente, Javier Fernández, en las páginas de Marca.

“No puede ser que un incidente aislado genere esta controversia en el fútbol español que no tiene sentido alguno. Desde el Sporting apoyamos desde luego la liga de 22, y no volver a errores de los años 90”, explica Javier Fernández. El presidente del equipo rojiblanco admite que no se trata solamente de un motivo “económico” lo que lleva al club sportinguista a posicionarse de esta forma, sino que creen que “ por cuestión de integridad, de precedentes que se pueden sentar para otros finales de competición, de influencias según quién sea el reclamante...”. Además, el máximo mandatario del Sporting también defiende las actuaciones de LaLiga ante la reanudación de la competición el pasado mes de junio. “La Liga ha actuado con unos protocolos certificados por todos, y con la responsabilidad de los clubes. Lo hemos tomado con una seriedad y compromiso espectacular”, apunta.