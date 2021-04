El Sporting se pierde en Tenerife

ESCUCHA TODO EL ANÁLISIS EN EL POSTPARTIDO DEL TJA.

El Sporting transita, de forma inesperada, por un bache importante. El primero de la temporada, pero en un momento clave, cuando se rematan los éxitos o se diluyen los objetivos. Aún no hay crisis de la que hablar, pero el camino se ha torcido y se avecinan curvas. Su insignificante partido en Tenerife muestra problemas no vistos hasta la fecha.

El juego en la isla fue plano, sin nada que llevarse a la boca. Como días antes contra el Mirandés, el Sporting se encogió en su área para dar alas a un rival que aprovechó el regalo. El momento del Sporting es tan inesperado que hasta su portero muestra una inseguridad desconocida. Su tibio despeje sirvió de asistencia involuntaria en el gol de Fran Sol.

La derrota en Tenerife no se explica solo como resultado de una jugada fortuita. Bien es cierto que los detalles deciden partidos, pero también que el Sporting de las dos últimas semanas ha sido ramplón, carente de la fluidez que se presupone a un centro del campo formado por Manu García, Pedro Díaz o Nacho Méndez. El apagón fue total. Al menos, hasta el descanso, los rojiblancos usaron el balón para no pasar apuros, sin mordiente. Tras la remontada del Mirandés, el objetivo era no sumar otro disgusto demasiado pronto.

Lo peor del Sporting estaba por llegar. El 1-0 finiquitó el encuentro. La nula reacción invita al pesimismo. En el campo hubo incapacidad para empatar. En el banquillo, falta de soluciones para buscar la igualada. Ni por dentro ni por fuera; el Sporting no se acercó al gol. David Gallego solo hizo tres cambios, el último en el minuto 88. Tan cómodo estuvo el Tenerife que celebró la victoria con el balón en campo ajeno. Sin sobresaltos en su área.

Tras sumar diez partidos sin perder, el Sporting más sólido y regular de los últimos años se adentra ahora en los dos meses decisivos de la competición con un rumbo inesperado. El Girona y la Ponferradina medirán con sus resultados el impacto de la caída de los últimos cinco días. Las dos derrotas seguidas, una dinámica novedosa, pondrán a prueba al Sporting en la semana del derbi, con solo 24 puntos en juego hasta el final. El 'play off' ya no es terreno firme para el equipo asturiano, amenazado más por las dudas de las dos últimas jornadas que, de momento, por sus perseguidores.