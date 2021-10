Sporting y Oviedo a través de la mirada de Alberto Edjogo

"Siempre hay algo. El fútbol es el opio del pueblo y está ahí para alegrarnos; más cuando tu equipo va bien", dice Alberto Edjowo-Owono, ex futbolista y ahora comentarista de televisión y radio. Habituado a tratar con el Real Madrid o el Barcelona, Alberto saca tiempo para LaLiga SmartBank, donde comenta un partido cada jornada para el canal de LaLiga Sports.

"Me gusta mucho el Sporting. Además he tenido la suerte de compartir vestuario con él en el Badalona. Yo tenía 20 ó 21 años y él era un futbolista reputado y reconocido. Jugaba como mediapunta y tenía mucha calidad. Le vengo siguiendo desde las categorías inferiores y su etapa en el Espanyol. El Sporting es un equipo alegre pero compite contra colosos: el Almería, el Eibar, el Huesca o el Valladolid. Además, los buenos que tienen como Manu García los tiene que sacar par retoalimentarse. Me gusta el Sporting porque no especula y tiene mucha variedad en la salida de balón. Es verdad que baja prestaciones si Djuka no marca pero es normal viendo contra quién compite".

Sporting: escalón por debajo de los favoritos

"Los de Primera tienen mucha ventaja. Huesca, Eibar o Valladolid mantienen parte del equipo de Primera y añaden piezas importantes. El mismo Almería que tiene esa financiación externa que le da pulmón económico... Esos cuatro son los favoritos y después viene el Real Sporting porque es dinámico y propone cosas; me gusta que a esos equipos les vaya bien".

Oviedo

"El año pasado sólo marcaba Ortuño al principio y eso es un problema. Obeng y Borja ahora están marcando goles. El Oviedo está a otro nivel que el Sporting aunque en los enfrentamientos directos, en ese duelo de colosos el Oviedo tenga ventaja, creo que el Sporting en trayectoria estos años está por encima. Cuando me dan partidos del Oviedo me gusta ver a Borja Sánchez. Ese recorte en seco, esa forma de asistir... Es alto y puede parecer torpe pero es finísimo y tiene mucha calidad. La gente de arriba tiene que marcar la diferencia en el Oviedo. También Matheus que tiene que ser ese jugador que marcaba goles en el Mirandés".

Vagones en la clasificación

"Es un vagón los cuatro que te dije antes, luego viene el Sporting con el Tenerife de Ramis que está jugando bien... y después el furgón de Málaga, Cartagena... está el objetivo del Oviedo. Quinto, sexto, séptimo, octavo... creo que el objetivo es estar ahí y si entras en el playoff entras en un mundo nuevo y en el que todo puede pasar".

Fran Villalba

"Tengo un amigo que trabaja en el Valencia que siempre me escribo con Fran Villalba. Que ojo con él, que es muy bueno... Villalba ha sido un niño prodigio en el Mestalla. Es un jugador distinto que hace cosas que uno no espera. Si vas a El Molinón, merece la pena ver a Villalba. Lleva tres goles y hay que estar atento. Djuka es un delantero de área qutambién me gusta. No es Lewandowski pero es un dolor de muelas. ¿Que falla ocasiones? Claro, como se decía de Benzema o Eto'o. Pero si le preguntas a centrales de la categoría por cuatro delanteros difíciles de cubrir en Segunda, uno es Sadiq y otro creo que tiene que ser Djuka. Es un delantero que intimida a los centrales porque no para de desmarcarse. Y esos espacios que abre los aprovechan Villalba, Aitor o los jugadores que entran en segunda línea. Yo no me atrevería a discutir la calidad del delantero del Sporting pero respeto las opiniones de todo el mundo".