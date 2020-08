Sporting y Oviedo se suman a la idea de LaLiga de una Segunda de 22 equipos

Sporting y Oviedo se muestran favorables a una Segunda División de 22 equipos de cara a la próxima temporada. El pasado viernes, la Federación Española, en un escrito dirigido a LaLiga, al CSD y a a tres de los clubes afectados por el final de temporada -Numancia, Deportivo y Fuenlabrada- había puesto sobre la mesa la opción de que en la nueva temporada la categoría estuviese compuesta por 24 equipos.

Esta es una opción que no gusta a LaLiga y gran parte de los conjuntos que han participado esta temporada en la categoría de plata rechazan esta posibilidad. Una de las principales consecuencias sería la reducción de los ingresos por derechos televisivos, un quebranto que podría suponer cerca de un millón de euros menos para cada conjunto de Segunda. Tras conocer la postura de la Federación, ninguno de los dos equipos asturianos ha expuesto públicamente su postura, pero ni Sporting ni Oviedo están de acuerdo en la ampliación de la Segunda División.

Eso sí, antes de conocer el escrito del Secretario General de la Federación Española, el Real Oviedo ya mostró su rechazo a una Segunda División con más equipos. Federico González, en la entrevista concedida a la Cadena COPE, destacó que espera “una Liga de 22 conjuntos, sería una aberración que aumentasen los equipos. Sería una violación a los derechos de los demás equipos que aumentasen esos números. No sé si recuerdan un tuit del presidente en el que dijo que el Oviedo se iba a ganar el derecho a seguir en el campo. Yo lo refrendé en una entrevista. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Esperaría que no se modifique (el número de equipos)”.