"El Sporting lleva viviendo dos meses de lo que no hacen Real B y Amorebieta"

La delicada situación del Sporting, a análisis en Deportes COPE Asturias. Con Pablo González (La Nueva España) y Jota Rodríguez (As), se hace balance del crítico momento de los rojiblancos. "Si la temporada dura uno o dos partidos más, el Sporting tendría todas las papeletas para bajar. Lleva dos meses viviendo de lo que no hacen Real B y Amorebieta. Es la dura realidad", comenta Pablo González. Para el periodista de La Nueva España, "todo el mundo se agarra al partido ante el Fuenlabrada, pero el Sporting ahora mismo no le gana a nadie".

Por su parte, Jota Rodríguez cree que, ahora mismo, las posibilidades de descenso son de un "cuatro sobre diez. También soy consciente de la temporada del descenso del Deportivo, todo el fútbol español se preguntaba cómo iba a bajar el Deportivo. Pero creo que el calendario del resto de equipos, con tres puntos para el Sporting le puede ser suficiente".

Respecto a un cambio de entrenador, Pablo González apunta que "el discurso que dan desde dentro es clavado a la situación que nos dan cuando Gallego. No convence lo de dentro ni lo de fuera, no tomamos decisiones en caliente. Igual hace falta y en la casa no hay un referente para coger este marrón", mientras que Rodríguez cree que "es complejo ya desde el análisis. Nos encontramos con esa duda que hay ahora mismo sobre si acometer el cambio o no. Los números de Martí son los que son, irrefutables y negativos. Ha empeorado la trayectoria de Gallego. Un cambio de entrenador, si no es algo de cierta solvencia...".