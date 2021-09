"El Sporting y el Leganés son los equipos de mi vida"

Carlos Álvarez atiende la llamada de Deportes COPE Asturias desde Murcia. Ahora juega en la Tercera RFEF de esa Comunidad Autónoma, pero hace no mucho estuvo ligado al Sporting y al Leganés. Con los rojiblancos debutó en Segunda y con el equipo pepinero resultó clave para salir del barro. "Son los dos equipos de mi vida. Al Sporting le debo todo. Es el equipo que me relanza y hace que pueda vivir del fútbol, estar en todos los sitios en los que he estado. En el Leganés vivo mi mejor momento, donde he llegado a todo lo que doy, donde la unión con la afición... el otro día hablaba con mi pareja y decía que era como papá y mamá", explica en DCA.

El atacante debutó en Segunda División de la mano de Preciado. "Recuerdo esa temporada con mucho orgullo, es el año del ascenso a Primera, algo que con el tiempo valoras más", explica. Con el Leganés fue importante para sustentar los cimientos de un club que con el tiempo ha llegado a Primera. "Hacemos un buen año en Segunda B, logramos el ascenso", rememora. Suyo fue el tanto clave, una chilena que significó el salto de categoría ante L'Hospitalet. "Cuando pasa más tiempo, más increíble me parece. Ese día salió algo increíble", apunta.

Ahora ve desde la distancia a ambos equipos. "El Sporting ha arrancado bien, tiene recursos y lo tiene todo para estar arriba", apunta de los rojiblancos, mientras que del Lega reconoce que le sorprende el mal inicio liguero. "Tiene buen equipo y Garitano trabaja bien. Es una categoría compleja. Mantengo la relación con Garitano. Todos los que vivimos ese año seguimos unidos", concluye.