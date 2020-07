El Sporting lamenta "los errores de todos" los estamentos del club

El Sporting publicó en la red social Twitter su mensaje de despedida de una triste temporada. "No hemos logrado nuestro objetivo. Lamentamos los errores de todos -los del consejo, la dirección deportiva, el cuerpo técnico y los jugadores- que no nos han permitido alcanzar las expectativas compartidas con todos los sportinguistas a principio de temporada. Continuamos apostando por el proyecto de cantera, en el que creemos afición y directiva, para consolidar un equipo ganador. Esperamos reencontrarnos pronto con nuestros seguidores, que nos han apoyado de manera incondicional y a los que tanto hemos echado de menos en El Molinón-Enrique Castro 'Quini', en esta inusual temporada", afirmó el club en tres tuits.

Antes, Miroslav Djukic se había despedido en su última rueda de prensa como entrenador del Sporting tras la derrota contra el Huesca (0-1): "Diría a la afición que hemos dado todo por esta camiseta. Me voy con la conciencia tranquila, contento con el equipo. Nos ha lastrado mucho el aspecto ofensivo. Yo ahora irme diciendo que tenía que renovar o no... no tiene sentido. Hemos dotado al equipo de organización. Era muy difícil hacer algo más. El equipo lo ha dado todo".

El Sporting anunciará este martes el adiós de Djukic. Su sustituto será el técnico catalán David Gallego, que ha desarrollado su carrera en los diferentes equipos del Espanyol, con una atención especial a las categorías inferiores.