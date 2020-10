El Sporting intentará la cesión de Campuzano hasta el último momento

Víctor Campuzano, el delantero que pretende el Sporting para rematar su plantilla, no ha entrado en las tres primeras convocatorias del Espanyol. Su entrenador, Vicente Moreno, ha respondido una pregunta de COPE BARCELONA esta mañana: "No acostumbro a decir este tipo de situaciones aquí. Yo intento dar mi opinión, especialmente, al club y al jugador. Hay una situación ahí; al igual que otros compañeros, puede ser que esté a partir del lunes o no. Si está, perfecto. Si no está, será un jugador que tendrá que buscar acomodo. Es un chico que está entrenando al 100%, intentando ayudar. Al final está un poco ahí la elección que podemos hacer nosotros para jugar o no. A partir del lunes, veremos en qué circunstancias queda todo. Ahora (Víctor) no ha participado. Veremos a partir del lunes qué pasa".

El Sporting tiene difícil hacer una última incorporación, pero, si es posible, la lista de preferencias la encabeza Campuzano, delantero de la plena confianza de David Gallego, que está al tanto del desarrollo de esta compleja negociación.