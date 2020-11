El Sporting mantiene el pulso

El Sporting dejó los deberes para el final, pero terminó culminando la tarea. El 3-1 contra el Sabadell permite a los rojiblancos seguir en el grupo de privilegio de la Segunda División. La irrupción de Gaspar Campos, que sumó sus dos primeros goles como sportinguista, terminaron decantando la balanza en un partido en el que los de David Gallego fueron superiores.

En el primer zarpazo de los sportinguistas, una genialidad de pase de Pedro Díaz habilitó a Aitor para inaugurar la tarde. 1-0 contra un oponente de escasos recursos. El Sporting se veía superior a un Sabadell inoperante en ataque. Mariño no tuvo que intervenir y el segundo del Sporting se veía cerca. Pero no llegó.

Los rojiblancos no cerraron el partido a tiempo y, con el primer disparo entre los tres palos del Sabadell, llegó el empate. Sin embargo, el Sporting no acusó el golpe. Gaspar Campos se vistió de héroe nada más entrar en el campo. Apenas dos minutos sobre el terreno de juego le sirvieron para marcar. No se conformó con un único gol el joven canterano, que con su doblete dio la tranquilidad necesaria en El Molinón. El Sporting empata a puntos con el Espanyol, que juega este jueves en Leganés, y de momento es tercero a dos puntos del líder, el Mallorca, que ganó en Cartagena.

Los números de un gran Sporting

El Sporting de David Gallego ha ganado más de la mitad de los partidos que ha disputado. Ocho triunfos en catorce encuentros. 27 puntos con un tercio de campeonato disputado. Hay más datos que invitan al optimismo. El periodista José Ramón Rodríguez los comentó en el postpartido del Tiempo de Juego Asturias: "Con estos 27 puntos, el Sporting supera ya el balance de la primera vuelta de la pasada temporada, cuando alcanzó los 25 puntos en 21 encuentros. Además, este Sporting iguala los registros, en la jornada 14, con los que Manolo Preciado ascendió a los rojiblancos, y supera en un punto al equipo con el que Abelardo dio el salto de categoría".

Los rojiblancos, que volvieron a repetir once, no bajan el ritmo en una nueva jornada intersemanal. Sin tiempo para el descanso, el próximo examen será el domingo, en la visita a la Unión Deportiva Las Palmas (21:00 horas).