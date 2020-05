El Sporting vuelve a aferrarse a su hinchada. Ante el ataque económico de la pandemia global, en Mareo se refugian en la fidelidad de una afición, de momento, incansable. La historia reciente anima a vislumbrar otra respuesta masiva en la próxima campaña de abonados. Pero en la época actual, la de las cosas nunca antes vistas, existe el riesgo de saturar a los más incondicionales, a esos que no suelen fallar.

El comunicado del Sporting es extenso porque las medidas adoptadas no se pueden explicar de forma nítida. Tanta justificación solo muestra la dificultad de hacerse entender. Tiene razón el Consejo cuando alude a su reducción salarial y la de los jugadores para mostrar implicación con el conjunto de la SAD. También es cierto que las consecuencias de la actual situación no son achacables al club ni a sus dirigentes. Pero estas variables no deben de usarse como salvoconductos para justificar que los abonados sigan pagando por unos partidos que no verán en los asientos que marcan los carnés rojiblancos.

La masa social del Sporting se ha consolidado también en la Segunda División pese a las recientes decepciones. El aficionado necesita sentirse escuchado, más si cabe en la salida del confinamiento, período de miedos, dudas y recelos colectivos. Todos esperamos un guiño solidario, una mano amiga, un apoyo social, un gesto amistoso. En el fútbol, más allá de lo material, las aficiones precisarán de un tacto especial para volver con la ilusión de antes a unos recintos que ahora no pueden cobijarles. El fútbol se reanudará a puerta cerrada. La ausencia de los seguidores será un mal menor para disputar las últimas jornadas. Pero su recuperación, a medio plazo, se intuye como imprescindible para ajustar presupuestos.

El Sporting es víctima de una crisis global. Su gestión económica, eficaz en los últimos años, ha saltado por los aires como la de tantas empresas desde marzo. Peligran las principales fuentes de ingresos, con una incidencia mayor en Mareo que en la mayoría de clubes de la categoría, debido a su gran volumen de abonados. Un mensaje más transparente emitido en una rueda de prensa habría acercado el relato y generado una mayor confianza. Si no puedes devolver el dinero, al menos cuéntalo sin rodeos, pide de forma directa la colaboración de aquellos aficionados que se lo puedan permitir y ofrece ayuda, por ejemplo, a los socios que están perdiendo su trabajo. Sin embargo, el Sporting ha recurrido a unos descuentos para una temporada que nadie sabe cómo se desarrollará en las gradas y cuyos precios están por abordar. Además, el club sucumbe a la comparativa de las iniciativas presentadas por otras entidades que, en un escenario muy distanciado de la realidad del Sporting, se pueden permitir hasta la gratuidad de sus próximos abonos.

Los dirigentes rojiblancos confían en otra respuesta masiva de su afición. Seguramente, de nuevo, unos 20.000 abonados renovarán su carné y muchos de ellos harán sus donaciones. Pero la crisis golpeará con fuerza. Y el aficionado sportinguista vuelve a sentirse como un mero consumidor de su sentimiento. Si la próxima campaña de socios, la más incierta en décadas, fracasa, el Sporting sufriría una crisis agravada para hacer frente al fútbol del coronavirus. Y hay más: el club se puede enfrentar a una reclamación colectiva que agriete la distancia con su fiel hinchada.