Miguel Torrecilla atiende la llamada en directo desde Zaragoza, aunque bien podría haber sido desde Gijón. Su familia continúa residiendo en Asturias, a donde se acerca cuando el exigente trabajo en las oficinas de La Romareda se lo permite. “Somos vecinos de Gijón, empadronados en la ciudad. Cuando llegue el momento, habrá que decidir dónde nos asentamos: si en Asturias, en Vigo o en Salamanca”. El actual director deportivo del Zaragoza, uno de los grandes clubes de España al que intenta ayudar para salir de la zona peligrosa, repasa en Deportes COPE Asturias su etapa en el Sporting. Hasta ahora no había hablado en profundidad de su salida, su gestión y las críticas recibidas.

De Gijón a Bélgica y después a Zaragoza. Supongo que no habrá parado ni un minuto desde su llegada a La Romareda.

Han sido dos meses muy intensos desde mi llegada a Zaragoza. Moverse en mercados internacionales en la situacion en la que estábamos era un riesgo. Por ello se apostó por jugadores conocidos, en su mentalidad y personalidad (como Álex Alegría o Peybernes). Su experiencia en el Sporting conmigo hace que su adaptación fuera inminente.

Y llega al Zaragoza y debuta en El Molinón.

Mi debut con el Zaragoza en El Molinón fue un día especial, con connotaciones personales importantes por mi etapa allí. Además, mi familia sigue viviendo en Gijón.

¿Le queda alguna espina clavada de sus años en Mareo?

Quedan las relaciones personales, las amistades que has consegudo hacer en ese tiempo, y que tienes la intención de que perduren. En el fútbol vas quemando etapas, es mi vigésimo año como director deportivo, y en cada etapa hay cosas que si volvieras atrás las harías de otra manera, en cualquier club de los que he estado. Porque, al final, la experiencia me ha dicho, valga la redundancia, que la experiencia es la madre de la ciencia.

Si le pregunto por su pasado en el Sporting, ¿va a querer responder sobre situaciones concretas?

El Sporting esta en una situación privilegiada, y Miguel Torrecilla no va a decir nada que pueda perjudicar ese momento bueno. Ni nada que pueda perjudicar a mi club actual. Mañana tenemos una finalísima.

¿Cómo fue su salida del Sporting? ¿Cómo se produjo?

Siempre fueron decisiones compartidas con el presidente. La semana anterior al confinamiento general es cuando en el entorno del Consejo de Administración y en el mío saben cuál es mi decisión. Luego, el día a día en un confinamiento total hace que se pueda llevar con una grandísima cautela y confidencialidad. Porque ya no teníamos que estar en la rutina diaria de ir a Mareo. Y ayudó también a que Javier (Fernández) pudiera anunciar tanto mi salida como la llegada de Javi Rico.

¿De alguna forma se adelantó a lo que podía pasar? ¿Daba por hecho que el Sporting no quería que siguiera?

No entro a valorar eso. Entro a valorar que hemos separado unos caminos. El club ha encontrado un profesional íntegro como Javi Rico y yo he buscado mi siguiente paso en la direccíon deportiva.

El éxito actual del Sporting, con el equipo cuarto, sirve para que muchos lo usen también como una crítica hacia usted...

No voy a entrar a valorarlo. Me congratula el momento actual del Sporting. Creo que 17 ó 18 jguadores que acabaron con Djukic en el proyecto anterior continúan en la plantilla. Me alegra que estos jugadores y el Consejo, con el que compartí estos años, estén luchando por algo que Gijón tiene que tener, un club en la Primera División, con una de las aficiones más importantes que hay en España. A partir de ahí, a los comentarios no les hago caso ni me importan. Sólo hago alegrarme de las victorias del Sporting menos en los partidos en los que nos enfrentemos.

Se criticó siempre su elección de los entrenadores.

No voy a valorar eso. Alguno de ellos está trabajando y dando un gran rendimiento. Se tomaron decisiones buscando lo mejor en esos momentos. La continuidad de cada caso para que empezara la temporada siguiente fue tomada desde la sensatez de poder trabajar el mercado desde cero con ellos.

¿Apostó poco Miguel Torrecilla por la cantera?

Al llegar, lo dije: llegué sin un conocimiento exhaustivo del filial como para poder tomar decisiones. El filial estaba en Tercera. Vi ese 'play off' contra el filial del Almería, acompañé al equipo. Se consiguió el ascenso. Entendía que no era el momento para tomar decisiones porque no era un filial con el que yo hubiese convivido en el día a día. En la siguiente temporada, ya hay un gran número de jugadores que llegan a la primera plantilla, primero con Baraja y luego con el entrenador que tenían con ellos. 8 ó 9 jugadores. La pregunta que hay que hacerse es: ¿el Sporting B es cantera o no es cantera? La gestión del Sporting B está personalizada en el director de la cantera, con mi apoyo en cualquier tipo de incorporación externa que se pudiera dar, que fueron escasas. Un ejemplo fue Bogdan, que ahora está en la primera plantilla. Luego podemos entrar a valorar si tienen que ser autóctonos o no... En Vigo ya pasaba: que si (el jugador) ha nacido en Galicia o no. Qu si ha nacido en Gijón o en Oviedo. ¿Qué es cantera? Es un gran debate, no tendríamos tiempo en el programa.

Pero ¿apostó por la cantera?

Subieron jugadores del filial. Actualmente, algunos están, otros estaban en el primer equipo y han salido. Les veíamos preparados para competir en Segunda. Con algunos el tiempo nos ha dado la razón; con otros no. A partir de ahí, que la gente valore si eso es o no es apostar por la cantera. No voy a entrar a discutirlo.

¿No cree que nunca conectó bien con la afición ni con los medios? ¿Pudo dar la sensación de ser una persona distante con el entorno?

No se puede andar con medias tintas. O eres una persona abierta al 100% a las entrevistas y a los medios, con lo que conlleva que mensualemente haya varios medios que pedirían mi intervecion... Y tomé la decision de que no habría esas intervenciones, nada más que cuando fueran para todos los medios en rueda de prensa. Es una línea de trabajo que decidí tomar, basada en centrarme únicamente en la gestión del día a día, de Mareo y de mis exigencias deportivas. Quise hacer una atención con los medios global y conjunta.

A veces se le criticó no tener una mayor autocrítica. Por ejemplo, con esa frase de “no hay malos fichajes, sino malos rendimientos”.

Eso lo dices basado en el trabajo de scouting de un grupo muy profesional, con mucha experiencia como jugadores y técnicos. Hay jugadores con rendimiento no esperado que con el tiempo han demostrado con números que fue un acierto su contratación. Tomas muchas decisiones... Son plantillas que por la exigencia de los límites salariales te ves obligado a hacer transferencias, salidas de jugadores para compensar los impactos negativos de no ascender. Entrar a polemizar sobre las contrataciones que se hacen y el éxito que tuvieron... habría que analizar caso por caso y no tendríamos tiempo.

A usted le criticaron mucho por el fichaje de Djuka. ¿Se alegra por sus goles?

Venía llamado a eso. El primer año, sin conocimiento del idioma ni de la competición, con los problemas que podía tener de adaptación, hacer doce goles... entendíamos que no era un rendimiento muy negativo. Era su primer año. A nada que mejorara esa cifras iba a estar entre los mejores goleadores. No lo consiguió en el segundo año. Ahora está rompiendo todas las estadísticas que se pensaba que él podía dar. Me alegro por el Sporting, por Javier, el presidente, y por el jugador y su familia. Es una familia que ha sufrido muchísimo. Es un jugador que sufre mucho cuando no le salen bien las cosas, más de lo que la gente piensa. Es una alegría enorme que esté siendo tan determinante en la clasificación que actualmente tiene el equipo. Su peso en el número de goles de la plantilla es un porcentaje bestial, de los que más de la categoría.

¿Se llegó a arrepentir de la puesta en escena en aquella famosa rueda de prensa en El Molinón?

No, porque sin que diga cuál era el objetivo que se buscaba, se consiguió con creces. Estoy feliz de lo que hice en ese momento. Por lo que se buscaba en ese momento, lo volvería a hacer. Sabiendo de antemano el riesgo, personal y de imagen, que podía correr al hacer una rueda de prensa de ese calibre y esa escenificación. Entendía en ese momento que eso se demandaba, y si se dieran esas circunstancias y los mismos protagonistas, lo volvería a hacer.

¿Cree que el Sporting ascenderá a Primera?

Hay proyectos de mucha más envergadura y exigencia. La ventaja del Sporting es que no tiene esa exigencia que sí tienen otros equipos.