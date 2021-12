El Sporting empata ante el Huesca y acumula diez partidos sin ganar

El Real Sporting empató ante la SD Huesca (1-1) en El Molinón con los goles de Pedro Díaz para el Sporting y Seoane para el Huesca. Pedro adelantó al Sporting con un golazo desde 25 metros, en un golpeo fantástico que entró pegado al palo izquierdo de Andrés Fernández. Tras el gol del Sporting, los oscenses se quedaron con diez jugadores por la expulsión de Ignasi Miquel por doble amarilla. Parecía que el Sporting, esta vez sí, sumaría los tres puntos.

Sin embargo, tras un error de Pablo García en un centro, el Huesca salió a la contra, el Sporting replegó mal y Seoane remató sólo de cabeza un gran centro de Joaquín para empatar el partido y dejar helado El Molinón. Empate final que no arregla los males del Sporting y que deja al equipo de David Gallego con diez partidos consecutivos sin ganar, igualando la peor racha del club rojiblanco en Segunda División desde la temporada 1960-1961.

David Gallego se mostró contento en rueda de prensa con el "partidazo" de su equipo. El técnico de Suria asegura que está "orgulloso" de entrenar a este equipo y no se salió del discurso habitual en torno a su posible destitución: "no pierdo el tiempo en lo que no depende de mí pero sé el mundo en el que me muevo", asegura.