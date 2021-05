El Sporting cree en Sergio Sánchez

ESCUCHA LA INFORMACIÓN CONTADA HOY EN DCA.

En un primer momento, la decisión puede generar sorpresa. Pero el Sporting no ha tenido dudas. Apenas tres días después de consumarse un descenso esperado, la dirección deportiva ha otorgado su confianza para el filial a Sergio Sánchez, el actual entrenador.

Sánchez fue el recambio de Samuel Baños en un intento por cambiar la marcha de un equipo abocado al descenso desde el verano. La mala temporada del Sporting B no ha sido una sorpresa. Una plantilla joven sin refuerzos y carente del mejor talento, promocionado al primer equipo, enfrentada a un año de máxima competitividad en la categoría.

El club no cree que Sergio Sánchez sea el gran responsable de la caída a la Tercera Federación. Aunque los números no avalan una gran progresión, los responsables deportivos sostienen que el equipo mejoró bajo su mando. Pero no ha sido este el factor primordial para apostar por la continuidad del cuerpo técnico.

"Es el entrenador ideal que podemos tener para el filial de la próxima temporada", explican desde Mareo. La argumentación se basa en la buena consideración que la dirección deportiva tiene sobre Sergio Sánchez, que fue, tras David Gallego, la segunda gran apuesta de Javi Rico para un banquillo desde su llegada al Sporting hace un año.

En las oficinas no ven necesario el riesgo ni el gasto de recurrir al mercado de entrenadores y consideran que el exportero rojiblanco es el preparador idóneo para formar a la actual generación. Sergio, que ascendió desde el conjunto de la División de Honor, conoce a la perfección a los jugadores juveniles que serán la base del nuevo filial en la Tercera Federación (quinta división del fútbol nacional a partir del próximo curso). Con ellos lleva trabajando varios años. Algunos, incluso, ya han debutado este curso en la Segunda B. En el club creen que ese conocimiento será clave para ir perfilando a la nueva generación de futbolistas de Mareo. Todo ello en un filial rojiblanco que será el más joven de los últimos tiempos.