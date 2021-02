El Sporting, cerca de cerrar la renovación de Pedro Díaz

Estas han sido las respuestas del director deportivo del Sporting:

PRIMERA VALORACIÓN MERCADO

Tenemos que estar contentos por el mercado. El objetivo que todos teníamos, Víctor, está aquí. Sabíamos que teníamos que esperar hasta última hora. Contentos porque era el objetivo que teníamos la dirección deportiva y el entrenador y está aquí. Álvaro tenía que salir porque así lo pidió. Le deseamos mucha suerte a él y a Neftali.

RENOVACIÓN PEDRO DÍAZ

Respecto a la renovación de Pedro, ya hemos empezado a hablar. Estamos en ello. Esperamos que la buena predisposición de las partes sirva para fructificar la renovación.

ÚLTIMAS HORAS MERCADO

La operación la teníamos clara. El tiempo del Espanyol, de incorporar un delantero para facilitar la salida de Víctor, nos llevó hasta última hora del mercado. Salió todo bien, todas las partes estamos contentos porque Víctor esté aquí.

¿CUÁL ES EL VALOR DE DJUKA?

Siempre será su cláusula. El que lo quiera tendrá que pagarla. Es la idea del club. No nos planteamos otra cosa, no nos planteamos que pueda salir. El mercado dirá si se puede quedar con nosotros. Creo que son 25-30 millones de euros. El tema pandemia está haciendo estragos a todos los clubes. Se están viendo los importes que hubo. Esperemos que cambie y que el mercado vuelva a ser positivo para los clubes y los jugadores.

APORTACIÓN JAVIER FERNÁNDEZ EN FICHAJE DE CAMPUZANO

Su participación, como en todo, es fundamental. Entre Rufete y yo había buena predisposición. Javier, hablando con gente del Espanyol, acabó de cerrar todos los flecos. Sabemos que la forma de trabajar está clara, desde el presidente al director deportivo. Todos estamos contentos.

AMPLIA VINCULACIÓN CAMPUZANO

Entendemos que los futbolistas jóvenes y que pueden ser de rendimiento, firmarles pocos años, te lleva siempre a renegociar. Entendemos que nuestro proyecto es tener, cuanto más tiempo, los jugadores que queremos. En este caso es Víctor, como puede ser Guille Rosas o Gragera. Así lo entendemos, son buenos futbolistas, jóvenes y con gran proyección.

SI EN ALGÚN MOMENTO HUBO ALTERNATIVA A CAMPUZANO

Teníamos claro que íbamos a esperar, sin descuidar otras opciones en caso de que se rompiese. Sí había otras vías, pero afortunadamente sí salió.

OFERTA EN EL MERCADO POR ALGÚN JUGADOR DEL SPORTING

Interés sÍ hubo, pero ofertas concretas nunca llegaron a estar encima de la mesa.

¿SE ESTUDIA LA RENOVACIÓN DE CRISTIAN SALVADOR?

Tuvo una lesión justo antes de empezar la temporada que le mantuvo ausente durante más de dos meses. Cuando se recupera, como todo jugador, el entrenador considera oportuno que juegue. Me alegro de su recuperación y de que haya vuelto a jugar. Nos hemos emplazado con sus agentes para tener una reunión y hablar de su renovación.

GRADO DE SATISFACCIÓN CON PROYECTO / OBJETIVO

El rendimiento del equipo está siendo excelente. Con respecto al cuerpo técnico, la satisfacción es absoluta. No tenía dudas cuando fue mi primera opción. No soy quien para dar notas, pero el rendimiento está siendo excelente. Estamos en el Sporting y ese nombre conlleva historia, exigencia, una masa social espectacular. Siempre estaremos entre los favoritos, aunque este año por presupuesto no lo seamos. En cuanto al discurso, no debemos caer en meternos en una autoexigencia o presión que deben tener otros clubes en cuanto a presupuestos y plantillas. A partir de aquí, esto es fútbol y todo puede pasar.

GESTIÓN BROTE COVID

Lo primero que quiero trasladar es mucho ánimo a toda la gente que lo está padeciendo y dar las gracias a los servicios sanitarios. Para nosotros fue un golpe duro. Te descoloca todo un poco. La gestión del míster y de los jugadores ha sido sensacional. Me he puesto a disposición de cuerpo técnico y jugadores para que no se rompiese todo lo que llevábamos hasta el momento. Hemos pasado una minicrisis, a nivel de salud, pero todo el mundo está sano y es lo que cuenta.

SI SE HAN TOMADO MEDIDAS EN CUANTO AL BROTE

Nadie está exento de coger la enfermedad. Todo el mundo ha dicho lo que ha querido. Lo más importante es que los jugadores estén bien y hemos pasado un momento crucial. Prefiero olvidar todo el tema y que todo quede en el régimen interno sobre si tiene que pasar o pasó algo. Todos estamos en alerta con esta enfermedad. Deseo que todo esto pase, que todo el mundo se recupere, que apoyemos a los sanitarios para que todos estemos en las mejores condiciones posibles. Fue una etapa desagradable y no quiero mirar atrás a rebuscar. Todo el mundo ha escrito, hablado lo que ha querido, pero ya está. No creo que sea tiempo de buscar y rebuscar. No va a beneficiar al Sporting y todo lo que no beneficie al Sporting lo dejo a un lado.

¿HA HABIDO SANCIÓN O LA HABRÁ?

Todo lo que haya pasado queda en régimen interno.

¿TIENE EL SPORTING NECESIDAD DE VENDER UN JUGADOR PARA CUADRAR CUENTAS?

Todos los clubes estamos necesitados. Veremos el mercado cuando llegue, cómo quedamos en la clasificación... Es un poco prematuro lo que vaya a pasar.

RENOVACIÓN CARMONA Y JAVI FUEGO

Hablaremos con ellos en su debido momento. Son dos jugadores especiales, que han dado y que están dando mucho al club. Por respeto a ellos, nos sentaremos y hablaremos. Les doy las gracias por su ejemplo diario y por lo que están aportando.

CAMBIO ENTRENADOR FILIAL

Hemos tenido que tomar una decisión que nunca es gratificante. Quiero agradecer a Samuel (Baños) todo lo que hizo en el Sporting. Es un gran entrenador. Las circunstancias obligaron a dar un vuelco a la situación. Los resultados están acompañando. Es un filial joven, en unas circunstancias de trabajo complicadas con muchos futbolistas que suben y bajan. Está siendo difícil, pero lo están llevando bien. Tuve que tomar la decisión, esperemos que siga la racha positiva y que todo el mundo se sienta importante, crea más en sí y den el rendimiento que están dando.

ESCENARIO FÚTBOL BASE

Marca la salud. Seremos estrictos y escrupulosos. Solo volveremos cuando las condiciones sean adecuadas. Es una pena, porque hay generaciones que a lo mejor están un año sin competir, pero la pandemia es lo que marca.

ESTRUCTURA DIRECCIÓN DEPORTIVA

Quiero agradecer al equipo de trabajo. Los dirige Noé. Caco, Sergio Sánchez, Manolo Sánchez, Isma... y se ha incorporado Sergio Meana. Tienen un seguimiento diario de las ligas que creemos que debemos seguir. Todos los días están viendo partidos, intercambiando opiniones, hablando sobre los futbolistas que están destacando para elaborar el listado de jugadores. Dadas las circunstancias del COVID, no se puede estar ojeando en los campos. Sí me gustaría, con el tiempo se hará. Ahora, al no poder estar viajando, va todo en vídeo y televisión, no es necesario más.

RENDIMIENTO CUMIC

La confianza es inalterable con todos los jugadores que pertenecen al club. La adaptación, al venir de otro país, el idioma… El rendimiento, cada vez va a más. Djula le está ayudando mucho. Espero que vaya a más aún porque tiene potencial para hacerlo y creo que así será.

SI OPCIONES DE QUE CEDIDOS PUEDAN AUMENTAR SU TIEMPO FUERA

Álvaro Vázquez va cedido hasta final de temporada. Sobre Neftali sí hay una opción de compra.

JÓVENES PRIMER EQUIPO, ¿QUIÉN TENDRÁ FICHA PRIMER EQUIPO?

Lo valoraremos tranquilamente y tomaremos las decisiones oportunas. Cuando llegue el momento ya se verá.

UNA VALORACIÓN DE SU TRABAJO

No me pongo notas. Para eso estáis los medios de comunicación. Las cosas están saliendo bien, estamos trabajando lo mejor que podemos y sabemos. A partir de ahí, esto es fútbol. Sabemos que cuando las cosas vayan regular, las notas subirán o bajarán.

¿APUESTA A LARGO PLAZO CON DAVID GALLEGO?

Con David estamos todos encantados. Desde la dirección deportiva al Consejo de Administración. Tiene un año más de contrato, está feliz y estamos contentos con él. A partir de ahí, hay que seguir trabajando en la misma línea, desde la tranquilidad y desde la exigencia que David tiene.

MANU GARCÍA

El rendimiento de Manu está siendo más que notable. Es un jugador diferencial. Estoy feliz con él, pero es cierto que todo el mundo puede dar más. Estoy seguro de que Manu va a intentar dar más de lo que da, que es muchísimo. Espero que su nivel, junto con el del resto de los compañeros, nos haga seguir avanzando y nos haga mejores a todos. Es la línea a seguir, todos estamos enchufados. Es momento de aprovechar esta línea positiva. Tanto la actitud como el carácter de Manu son de sobresaliente. Ojalá lo supere en el final de temporada. Estamos más que satisfechos con Manu en el club.

SI SE HACE ALGUNA GESTIÓN CON SELECCIÓN SUB-21 EN CASO DE JUGAR ‘PLAY-OFF’

El calendario es el que es. Desde el club no estamos haciendo ninguna gestión de ningún tipo. En su momento, ya se verá. Pero si una selección absoluta o sub-21 llama a algún jugador, los clubes poco podemos hacer. Los clubes poco margen tenemos.