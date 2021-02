¿Es el Sporting un candidato a pugnar por el ascenso directo?

ESCUCHA EL TIEMPO DE OPINIÓN EN DCA.

El pasado domingo, en la sala de prensa de El Molinón, el entrenador del Málaga concedió al Sporting “más mérito que a los equipos que están por encima”. Sergio Pellicer otorga un valor especial a la competencia que está ofreciendo el equipo asturiano ante la pujanza de rivales con un mayor potencial económico. Con el Sporting quinto a seis puntos del ascenso directo, ¿será capaz el conjunto de David Gallego de pugnar hasta el final por los dos primeros puestos de la clasificación? En Deportes COPE Asturias responden los periodistas que siguen de cerca al Mallorca, al Espanyol, al Almería y al Leganés.

“A ver quién es el guapo que descarta a alguien en esta Segunda División. El Sporting tiene que recibir aún a los tres primeros. No se le puede descartar porque aún está en su mano. Depende mucho de lo que consiga en esos duelos directos. El Sporting tiene gol y un gran portero, y muestra un gran entusiasmo en los partidos. Yo no le descarto”, sostiene Jordi Jiménez de COPE Mallorca.

“El Sporting va a luchar por subir en el 'play off'. Me da la sensación de que el equipo rojiblanco, que va como un tiro, no tiene el nivel de plantilla para aguantar el ritmo de puntos sumados por los tres primeros. El Sporting estará arriba, como lleva haciendo desde septiembre, pero le falta profundidad de equipo. Eso sí, David Gallego va a dar mucha guerra hasta el final”, cuenta Quique Iglesias desde Barcelona.

Para Jordi Folqué, de COPE Almería, el sitio del Sporting al final de la temporada dependerá de una cuestión clave: “Según la cifra de goles que tenga Djuka, el Sporting estará más arriba o más abajo”. Lo dice recordando un ejemplo concreto: “La Real Sociedad de Raynald Denoueix, que cifraba los objetivos de su equipo según los goles que marcara Kovacevic. El primer año marcó muchos y la Real quedó segunda por detrás del Real Madrid. En la siguiente temporada se lesionó, apenas pudo marcar un par de goles y la Real acabó bajando a Segunda”.

Desde COPE Madrid, Santi Duque también responde a la pregunta de DCA: “Creo que sí, que el Sporting tiene opciones de ascenso directo. Lo argumento por mi experiencia con el Leganés en 2016. No era candidato ni al 'play off' y acabó subiendo directamente. El Sporting tiene una puntuación alta ahora mismo y puede pelear por esas plazas si los de arriba dejan de sumar tanto. La Segunda División es casi siempre indescifrable”.