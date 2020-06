El Sporting espera la respuesta de Berto

El Sporting negocia la continuidad de Berto González, que acaba su contrato este 30 de junio. El club rojiblanco puede ejercer una cláusula para ampliar esa vinculación de forma automática para las tres próximas temporadas (con ficha del primer equipo), aunque se negocia un nuevo acuerdo que satisfaga a todas las partes. En este sentido, el Sporting ha trasladado una oferta que el jugador y su representante están valorando.

La continuidad de Djukic

Además, como ha informado hoy 'El Comercio', el Sporting y Miroslav Djukic han ampliado el contrato que les unirá, de momento, hasta el último partido de la actual temporada. El pasado domingo, el técnico serbio mostró su malestar de forma irónica antes de acabar su rueda de prensa en El Molinón. "Si nos metemos en promoción, tendrán que aguantarme aquí”, dijo Djukic.

En esas palabras del entrenador del Sporting habría cierto malestar hacia el club por no haberle ofrecido antes su continuidad hasta julio. El entrenador aún no sabe si seguirá en Asturias el próximo curso, algo que se garantizaría en caso de clasificar al equipo para el 'play off' de ascenso. El técnico cree que dependerá de los resultados y que tendrá que ganárselo clasificando al equipo para luchar por el ascenso. "El futuro está en mis manos y serán los resultados los que lo digan: son los que siempre han marcado mi vida. Estoy muy feliz en Gijón, es donde quiero seguir paseando con mi mujer”.