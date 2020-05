El Sporting avanza para que Murilo acabe la temporada en Gijón

Los dirigentes del fútbol, enfrentados a la incertidumbre desde el pasado marzo, estudian la forma de prolongar la estancia deportiva de los jugadores cuyos contratos vencerán antes de finalizar, si es posible, la presente temporada. Es un escenario inédito y global, porque incumbe a decenas de clubes en Europa. No es el Sporting el equipo con más casos a resolver, pero sí hay uno que ha generado una mayor atención: el club trabaja para conseguir que el extremo Murilo de Souza amplíe su permanencia en Gijón, por lo menos, hasta finales de julio, mes en el que se espera culminar la actual temporada.

Ante el posible vacío legal, en transacciones dentro del mercado nacional, LaLiga ha mediado entre los clubes para que haya una posición común y nadie intente extraer ventaja, respecto a algún rival directo, por medio de la cancelación de cesiones. Pero, en el escenario sportinguista, su préstamo depende de Portugal. El Sporting de Braga tendría la última palabra.

Al respecto, la FIFA ha fijado unas directrices generales cuyo cumplimiento dependerá, en último término, de la voluntad de los clubes. A favor del Sporting, a priori, juegan dos variables: el fútbol en Portugal se mantiene en un contexto semejante al español, con la intención de que su primera categoría pueda reanudarse; por otro lado, no existen factores deportivos que puedan llevar a la entidad lusa a dar por concluida la cesión de Murilo, al no haber una competencia con el Sporting que influya en la temporada del equipo de Braga, club al que tampoco le interesaría cortar la continuidad de un futbolista que no tendría opción de jugar en Portugal hasta el inicio del próximo campeonato.

Preferencia del jugador por completar el curso

En Mareo también valoran la adaptación del extremo, que piensa en completar la temporada en Gijón, animado por su titularidad y buenas actuaciones antes del parón. También hay confianza en el papel que desempeña, desde antes de la llegada del jugador brasileño, su representante Gregory Arnolin, siempre muy comprometido con el Sporting. La ausencia de Miguel Torrecilla, artífice de la negociación en enero, no variaría el plan. Eso sí, la presencia del extremo en el próximo curso sí se presenta como una opción compleja, solo a contemplar con la consecución del ascenso o con la prolongación de la cesión, objetivo limitado por las estrecheces económicas que llegarán al fútbol, con topes salariales que permitirán pocas alegrías en cuanto a salarios altos.

Murilo supone una excepción en una plantilla, la del Sporting, con una constante: la amplia mayoría de los jugadores tiene contrato con el club más allá del próximo verano. En esta situación no se encuentran Molinero y Damián Pérez. Con ellos, el club no ha encontrado dificultades para estirar esas vinculaciones hasta la jornada 42 y, si fuera necesario, con vistas a un hipotético ‘play off’. Después, el club comunicará a los dos laterales sus planes para el siguiente curso, en el que Damián tiene asegurada su presencia de la mano del difícil ascenso a Primera.