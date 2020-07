El abonado del Sporting tendrá que dedicar más tiempo del habitual para decidir qué hace la próxima temporada. El club, en sintonía con los diferentes colectivos de peñas, ha negociado las ofertas que trasladará en la próxima campaña de socios. Los abonados tendrán siete opciones marcadas por la compensación por los partidos a puerta cerrada del último curso.

En un primer momento, el Sporting no ofreció la devolución del dinero. Ahora, a partir de agosto, sí lo hará. En el club explican que el contexto actual es diferente. En el momento en el que el Sporting difundió el comunicado que tanta polémica generó, LaLiga había invitado a los clubes a seguir ese camino ante la incertidumbre generada por la COVID-19 y un contexto económico con pocas precisiones.

Ahora, se entiende en Mareo, sí ha habido margen para contrastar la situación económica y saber de forma más concreta hasta dónde puede llegar el club tras las peticiones de peñas y abonados en general. Tras el estudio pertinente, se confía en que las diferentes opciones que se han preparado no tengan un impacto negativo en la economía de la entidad de El Molinón.

Siete opciones a elegir

Las distintas opciones oscilan entre la renovación del abono con el precio del año pasado, renunciando o donando la cantidad por los partidos a puerta cerrada, hasta la petición del 23,8% del total del precio del carné del último curso. La primera opción, la 'A', ofrece múltiples ventajas a los socios a cambio de no solicitar el dinero de vuelta: abono gratuito para la temporada 2021-2022 en el caso de que el equipo consiga el ascenso a Primera, prioridad máxima para asistir a El Molinón cuando se pueda en la nueva campaña si los partidos se juegan con aforo limitado, no habría que pagar los días de club ni en un posible 'play off' ni en la Copa del Rey, y habría descuentos en tiendas, museos, acceso a entradas y, también, acceso libre a los partidos en Mareo.

En otras opciones, el abonado puede solicitar que le compensen con reducciones en el precio de los carnés de las siguientes temporadas, perdiendo la máxima prioridad para acceder al estadio si el fútbol se disputa con aforos reducidos.

Apenas 200 peticiones

Desde el Sporting se indica que, pese al ruido inicial, solo han atendido 200 reclamaciones solicitando el dinero correspondiente a los partidos que se han jugado a puerta cerrada. La cifra aumentó en los últimos días, previsiblemente, por el enfado de la afición ante el mal desenlace de LaLiga. El club confía en que estos abonados se acojan a una de las siete posibilidades que tendrán a disposición en la nueva campaña. Los precios de los abonos serán idénticos a los del curso 2019/2020. La campaña comenzaría el próximo 3 de agosto.