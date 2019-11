El Sporting apela al consenso social

En el peor momento de los últimos años, el Sporting apela a la paciencia de los aficionados que aplaudieron las decisiones del último verano. El puesto de José Alberto López se tambaleó durante el fin de semana, aunque el director deportivo ha asegurado este lunes que “en ningún momento” se valoró la caída del técnico. “Lo que hemos valorado es tener 48 horas de reflexión, de calma, de cada uno en el lugar que esté, para analizar con cabeza fría esta situación”, ha explicado Miguel Torrecilla.

Con el descenso acechando Mareo, Javier Fernández se resiste a abandonar su apuesta por José Alberto, el técnico al que coreó El Molinón cuando triunfaba en el filial. Torrecilla, tras la reunión con el presidente y el entrenador, ha apelado al “consenso social” para solicitar “unidad” en torno a un proyecto que se derrumba por los malos resultados. “Este proyecto no solo tuvo consenso deportivo, sino también un consenso social. Convencimos a gente para volver al Sporting. Se ha mostrado ilusionada la afición, se ha mostrado ilusionado todo el mundo. ¿Ahora vamos a romper el proyecto? No. Ahora hay que demostrar, todo el mundo que ha opinado de este proyecto desde lo social, desde la grada, unidad. A eso apelamos ahora mismo, a la unidad, a que todos vayamos empujando hacia lo positivo, y no romper y desunir, que es lo más sencillo cuando hay una dinámica como la que tenemos”.

El encuentro de esta mañana con José Alberto ha servido para que los dirigentes, según Torrecilla, trasladen al técnico “la preocupación que existe en todo el club por la dinámica del equipo, que es peligrosa”. “Le hemos mostrado todo nuestro apoyo y energía, le hemos transmitido fuerza, le hemos invitado a ser un entrenador con una alta determinación hacia la plantilla. Que nadie eluda responsabilidades, él (José Alberto) tiene la suya; por supuesto, la mía es máxima; y la plantilla tiene su responsabilidad. Pedimos máxima exigencia para este momento, y que la plantilla demuestre, hablando en el campo y en los entrenamientos, todo lo que tiene”, ha solicitado el director deportivo.

Torrecilla ha precisado que “no hay ultimátum” para el técnico. “No hay ninguna valoración en cuanto a cambio de entrenador. No hay ninguna situación que nos lleve a dudar de este proyecto”, ha añadido. El dirigente salmantino ha visto a José Alberto “muy bien, sin ninguna duda, con mucha entereza, mucha energía, está totalmente responsabilizado, sabe la situación que estamos viviendo, y está agradecido por que se siga manteniendo la confianza en él”.

Eso sí, el director deportivo no ha respondido sobre las consecuencias de una nueva derrota en Miranda de Ebro. "No hablamos de situaciones que no están en nuestras manos. En nuestras manos está gestionar esta semana, una semana complicada, porque venimos de perder otra vez en casa. La semana que viene será otra semana. Nadie sabe lo que va a pasar en Anduva. Sí sabe este cuerpo técnico lo que tiene que trabajar esta semana para ganar y hacer un partido bueno en Anduva, es lo único que nos tiene que preocupar”, ha contestado. “Ahora toca empujar y trabajar esta semana para hacer que el equipo compita al máximo nivel, como ha hecho ya en partidos que hemos visto todos”.

Además de su apelación al consenso social, el discurso de Torrecilla se ha dirigido de forma continua hacia los jugadores. En el club insisten en que los futbolistas no están cumpliendo con las expectativas. “¿Por dónde pasan las soluciones? Por la plantilla, que asuma su responsabilidad; por la unidad, que es una palabra que tenemos que ponerla como lo máximo para que esto cambie. Es una prueba para todos. Si hay un entorno que aprueba la llegada de este entrenador, si hay un consenso social, vamos a demostrarlo ahora. Ahora, cuando hay una persona señalada o un proyecto señalado, (no es el momento) de buscar culpables y ver si saliendo y entrando gente nueva se va a solucionar esto. No. Vamos a buscar la solución primero en casa. Cuando una familia ve que hay riesgo de desunión, pelea para que la familia siga unida. Tenemos que pelear para que sigamos unidos con la familia que hemos formado este verano con este proyecto”.