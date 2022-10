El Sporting, ante la visita a Mendizorroza: "El Alavés en casa mete mucha presión al rival"

El Sporting afronta mañana un partido en un escenario importante. Visita Mendizorroza a las 18:30 para medirse al Alavés, que arranca la jornada en posiciones de ascenso directo. Roberto Arrillaga, de COPE Vitoria, nos presenta al conjunto vitoriano.

El Alavés viene de conseguir la victoria en Andorra, en buena dinámica: "Hablaba Luis García Plaza de la entereza del Sporting, después de caer goleado y doblegar al Eibar. Y que eso da buena fe de lo que el equipo del Pitu Abelardo conoce esta Segunda división en la que no te puedes quejar ni celebrar. El Alavés ha recuperado esta semana varias cosas. Cayó en Burgos, luego empató en Mendizorroza, pero luego resurgió en Andorra. Hizo un muy buen partido, no le crearon problemas y consiguió tres puntos. Está en uno de los dos puestos que dan derecho al ascenso directo y firma un arranque de temporada magnífico".

Donde de verdad se siente fuerte el equipo vitoriano es en su feudo: "En casa mete mucha presión al rival y el equipo se siente arropado y el rival intimidado. En casa se aprovecha del campo y eso siempre lo agradece. El Alavés no pierde en Mendizorroza y es ahí donde quiere hacerse importante para el objetivo. De momento nadie tira las campanas al vuelo. Sigue siendo estar entre los seis primeros".

La gran figura que destaca sobre otras es la del entrenador: "El principal ingrediente de éxito de este Alavés es Luis García Plaza. Conoce la categoría, sabe que mensaje dar y que dentro de cada partido hay diferentes fases en las que el equipo tiene que saber a qué jugar. El Alavés está siendo muy camaleónico en ese sentido. Y eso es muy complicado para los rivales, porque no hay una forma de jugar única del Alavés. Durante el partido te puede ir cambiando y si te pilla endeble igual te hace el gol y te gana el partido".

Abelardo estuvo en varias etapas en el equipo vitoriano, quedando un buen recuerdo de su figura: "A Abelardo se le quiere mucho. Primero de su etapa de jugador, cuando vino y no estaba en su mejor momento. Y luego lo que hizo en la primera etapa como entrenador fue espectacular. Cogió al equipo último y no lo metió a Europa de milagro. Cuajaba muy bien el equipo con el técnico asturiano. En la segunda etapa las cosas no le salieron bien. Chocó con Lucas Pérez y el equipo ya estaba acusando mucho tiempo abajo y no pudo sacarlo. Con esa forma de ser tan sincera y comunicativa se le quiere muchísimo".