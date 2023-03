El Sporting ante sus fantasmas: El sprint a domicilio empieza en El Plantío

El Sporting de Gijón afronta un momento delicado de la temporada. Con seis puntos de distancia sobre el descenso, los rojiblancos necesitan sumar para ahuyentar esas posiciones e impedir la reacción de los equipos de la zona baja. Pero afronta dos partidos consecutivos a domicilio. Como visitante lleva cinco derrotas seguidas. Si sigue esa dinámica, la diferencia con el descenso después de estos dos partidos podría no ser la misma y las urgencias podrían empezar a asomar. Por eso los de Miguel Ángel Ramírez necesitan puntuar en primer lugar en El Plantío, donde se enfrentarán a un Burgos en el que no estará Gaspar Campos. Escucha aquí el Burgos - Sporting.

Pese a que Jony, Aitor y Pedro no se entrenaron este viernes, el técnico podrá contar con ellos para el partido ante el Burgos en El Plantío. El que no estará es Djuka, que este viernes ha sido intervenido en su rodilla en Madrid. El montenegrino afronta la recuperación con la esperanza de poder llegar a los últimos partidos del campeonato. Cristo podría ocupar su posición en el frente ofensivo, aunque eso conllevaría la entrada de algún otro hombre al once. El sistema podría virar de nuevo hacia los cinco defensas, después de encajar cuatro goles en el último partido. Jeraldino y Milovanovic están a disposición de Ramírez.

El técnico no quiere perder tiempo en hacer cuentas por la salvación: "Siendo consciente de la posición en la que estamos y la necesidad de sumar, todo lo demás no reparo en hacer cálculos. Mi energía va en ayudar al equipo a ganar cada fin de semana. Cada semana la afronto en poder mejorar y sumar. Lo demás, como hay tantas variables... Me parece tan desgastante y me desenfoca. No entro a reparar en eso. Siendo consciente de la posición en la que estamos y de que necesitamos sumar".