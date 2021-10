"Soy el máximo responsable"

Análisis de la derrota

"Derrota dura e inesperada. Hoy sí que no hemos sabido a lo que hemos jugado. El Burgos ha sido merecedor del triunfo. Nos ha faltado meter una marcha más. Esa agresividad, esa energía a la hora de atacar sus líneas. Ellos han estado muy metidos, como solemos hacerlo nosotros. No ha sido nuestro dia y tampoco hemos tenido la fortuna de cara. Ha sido el peor partido que llevamos de esta Liga. No hemos tenido a qué hemos jugado en casi ningún momento”.

Faceta defensiva



“El equipo me sigue pareciendo que está bien en defensa, sigo confiando en el bloque definsivo. Teníamos el balón pero no terminamos de ser profundos. Luego hemos encajado y han empezado los nervios. Luego el larguero... y después nos han hecho el gol en una jugada donde hemos de ser más duros. Los golpes que nos han dado nos han sacado del partido. No ha sido nuestro dia en ningún aspecto pero no tiene por qué desmontarse lo que hemos hecho hasta ahora”.

Gesto de Saúl Berjón



“No sé lo que ha hecho. Estamos muchos en el fragor del partido pero no sé que ha hecho. Ha jugado muy bien y es un jugador de muchísima calidad, de Primera División. Tengo que felicitarle por el partido que ha hecho".

Doble cambio



“Sí he dudado al hacerlo. Pensábamos que nos iban a dar chispa, siempre lo hacemos con la mejor intención. El Burgos ya no estaba saliendo tanto con el empate a uno. Luego ya han hecho las cosas más fáciles".

Presión sobre su figura



“Es fútbol. La gente quiere más y Oviedo es una plaza ambiciosa. En todos los lados hay presión alrededor del club y del entrenador. Uno tiene que saber llevar este momento, ser fuerte, ser duro y creer en lo que hace; creer en mi plantilla y seguir. El equipo ha dado muestras de que podemos ser competitivos y más cuando estemos todos. Hoy no hemos sido lo que solemos ser pero no me cambia la perspectiva”.

¿Se siente respaldado?



“Por la plantilla, sí. Los tengo cerca. Por el club… hay que preguntarles a ellos”.

En pocas semanas, de playoff a estar en la zona media-baja

"De posición estamos donde merecemos porque no hemos sacado más puntos. Hoy hemos sido muy flojos pero hasta hoy había muchos sitios a donde agarrarnos. El equipo competía bien y hemos sido un bloque muy compacto, sacando virtudes de muchos trabajadores. Pienso y confío en que se pueden sacar más cosas que las que hemos sacado hoy. Confío en ellos. Hoy ha salido todo cruzado y esta racha de empates nos ha cambiado para peor. La plantilla que tengo ahí dentro es de unos tíos increíbles".

¿Les ha penalizado moralmente que se hablara tanto de los empates?

"Lo que nos ha penalizado han sido los mazazos de ellos. El segundo gol nos ha trastocado demasiado y no hemos sido fuertes mentalmente; nos ha costado superar esa adversidad. Todos esperábamos más pero queda un mundo. Hay presión en Oviedo y en todos los lados. Tenemos que saber disfrutar de días como el del Sporting y después asumir días que no vienen bien dados como hoy. Es el momento de darle la vuelta entre todos y el primero yo que soy el máximo responsable".

Partido ante la Ponferradina

"Tenemos que recuperar. Hay poco tiempo. El rival es muy fuerte y viene con la moral por las nubes. Prefiero pensar en que seremos el equipo de siempre".

¿Teme por su puesto?

"No temo por mi puesto. A ver... no es que no tema. El entrenador siempre tiene que temer por su puesto. Soy consciente de eso y más cuando los resultados no acompañan. Lo que me dice la experiencia es que es ahora cuando se tiene que ver de qué estamos hechos. Mañana a entrenar y a competir el domingo".