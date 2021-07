"Soy un jugador que deja todo en el campo"

Kravets ya habla como futbolista del Sporting. El futbolista ucraniano ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista rojiblanco. El defensa sprotinguista ya conoce el estadio de El Molinón.

¿POR QUÉ NO FIRMÓ PASADA TEMPORADA?

Por el tema del coronavirus. Cuando estoy en Lugo y estamos en cuarentena, es difícil. Le digo a mi representante sobre la opción de irnos a Polonia. Que tuviera en el contrato la opción de ir a Ucrania en caso de cuarentena. Ahora solamente quería jugar en España. Ya conozco al Sporting y por eso quise venir.

CARACTERISTICAS COMO JUGADOR

Dejo todo lo que tengo en el campo. Puedo ser más ofensivo o más defensivo según contra quién juguemos y cómo quiera jugar el entrenador. Pero lo dejo todo en el campo.

LEGANES

Tienes que preguntarle a ellos. Dejé todo pero no terminé de triunfar. Los entrenadores no me querian.

OBJETIVO

Creo que hay potencial para subir a Primera Division. Si jugamos juntos, como un equipo, nos ayudará a todos. Lo tenemos de nuestra mano.

LLEGADA

He entrenado hoy. Me he encontrado muy buen grupo.

FUTURO CON LA OPCIÓN DE COMPRA

Tuve pocas ofertas pero no te puedo decir qué ofertas tengo. Me gustaría seguir. Si Javi me quiere, seguiremos aquí. Si no me quiere… no hay nada más.

COMPAÑERO DE CHRISTIAN RIVERA

No he hablado con él. Hemos hablado por instagram. Es muy buen jugador y muy buena persona. Coincidimos en Leganés y le podria ayudar mucho al Sporting.

JAVI RICO

SOBRE CRISTIAN RIVERA

Trabajando para anunciar más refuerzos. Respetarme que no hable sobre Cristian Rivera porque no puedo hablar de jugadores en concreto.

KRAVETS Y LA OPCION DE TRES DEFENSAS

Kravets tiene esas condiciones para jugar de carrilero. El míster decide cómo se va a jugar si con cuatro o cinco defensas. Esperamos tener una plantilla competitiva. Se valorará todo de aqui al final.

FUTUROS FICHAJES

Todo está abierto. Intentaremos cubrir los extremos pero las posibilidades de que venga cualquier jugador está abierta siempre que tenga nivel para el Sporting.