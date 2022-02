"No me sorprende la ratificación, pero la agradezo"

Tras la presentación de Martí, el director deportivo del Sporting, Javi Rico, responde a una serie de preguntas sobre su situación personal y el ámbito deportivo rojiblanco.

Ratificado por el presidente

“No me sorprenden las palabras del presidente, pero sí las agradezco. Entre él y yo las cosas son claras y nitidas”.

¿Se arrepiente de no haber tomado antes la decisión de cambio en el banquillo?

“No me arrepiento de nada. Las decisiones se toman en el momento en que uno lo siente de verdad y no me arrepiento. Me fastidia que hayamos llegado a esta situación. No es grato decir a un compañero que tiene que terminar su vinculación. Estoy triste, pero no arrepentido”.

Cláusula para continuidad del entrenador.

“Las cláusulas son un contrato privado entre Martí y el club. El club, encabezado por el presidente, tiene muchas cosas firmadas y a los pocos días o meses se cambian porque las sensaciones son buenas. Vamos a dejar a Martí con toda la libertad del mundo. Luego ya veremos con el tiempo”.

¿Seguirá Noé Calleja?

“Respeto a todo el mundo. Acepto la crítica de mi cargo. Se han publicado cosas que no son correctas. Se ha publicado el tema de Noé, no es correcto. Se ha comentado que no he tenido nada que ver con Jony, no es correcto. Se ha publicado que Martí no es cuestión mía y tampoco es correcta. De las cosas no correctas, no voy a hablar. Desde el primer día tengo libertad para tomar todas las decisiones deportivas. Jamás el Consejo de Administración me ha condicionado. Me han pedido la valoración de las cosas. Pero quiero dejarlo claro. No quiero que la gente interprete cosas que no son. No he comentado en ningún momento que se vaya. Lo he metido de secretario técnico y conmigo seguirá trabajando”.

¿Ve opciones de playoff?

“La realidad es que la trayectoria, excepto el inicio, no ha sido regular. Desde el primer día, las aspiraciones siempre son las máximas. Me gustaría empezar por ganar un partido, ante el Zaragoza, y el tiempo dirá lo que vayamos afrontando. Estando en el Sporting, la ilusión debe ser máxima”.

¿Por qué la decisión del cambio de entrenador ahora?

“Se toma porque entiendo que es el momento. Con todo el respeto a David Gallego, el equipo necesita otro tipo de dinámica. Espero que con Martí haya acertado y que la dinámica del Sporting sea más regular y luchemos en cada segundo. No he visto que haya fisuras en el vestuario. Entendí que era el momento para tener una dinámica más regular”.