"Son tres etapones, los asturianos tienen ganas de disfrutar del ciclismo"

Con tres etapas y tras un año de ausencia, la Vuelta Ciclista a Asturias regresa este 2021. Desde este viernes y hasta el domingo, el pelotón recorrerá las carreteras del Principado. "Este año los asturianos tienen muchas ganas de disfrutar del ciclismo", reconoce la directora general de la Vuelta a Asturias, Cristina Álvarez Mendo en Deportes COPE Asturias.

Mendo admite que "son tres etapones. Son siete puertos demontaña, a cada cual más difícil. Este sábado llegamos a El Acebo, con rampas de un alto desnivel. La última etapa será en el Naranco, que lo recuperamos para esta edición y tendremos como aperitivo El Violeo", explica.

El periodista de COPE Heri Frade, natural de Pola de Lena, se muestra contento porque la primera de las tres etapas finalice en su localidad natal. "Es un final tipo clásica; me gusta el Alto de Carabanzo. La Vuelta Asturias está apostando por el alto antes de la llegada a Pola de Lena, que es uno de los municipios que lleva tiempo apostando por esta carrera. Estoy muy orgulloso de que el lugar donde nací lo demuestre, no solo como Destino Ciclista, sino apostando por el ciclismo ahora que es más difícil", remarca.

Además, Heri Frade reconoce que "me da lástima no poder ver la etapa. La Vuelta forma parte del ADN de Asturias, el ciclismo es un deporte muy seguido en El Principado. Creo que la sociedad asturiana, todos,debemos dar un paso al frente para terminar que la Vuelta a Asturias recobre el lustre que tenía. Bastante es que está, pero hay que hacer algo más. Para una carrera como esta, es absolutamente necesario que haya cobertura televisiva y más ahora, cuando se está pidiendo a la gente que no vaya. Creo que se merece un esfuerzo para que, de una manera digna, se pueda ver de alguna manera".

Cristina Álvarez Mendo responde a Heri Frade y le reconoce que "has de estar orgulloso del eslogan de Pola de Lena (Destino Ciclista). Mientras tengáis a la alcaldesa que tenéis ahora, ciclistas va a haber seguro" y también reconoce que "entendíamos que era el año que tenía que haber televisión en directo, lo hemos intentado, pero no ha podido ser".