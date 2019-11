En el minuto 63 del partido de Anduva, José Alberto decidió mover sus fichas y dio entrada a Berto en el terreno de juego. El sustituido fue Aitor García. El extremo onubense del Sporting salió del terreno de juego con gestos de enfado tras el cambio. Una situación que ha explicado posteriormente en el postpartido del Tiempo de Juego Asturias.

"Son situaciones del partido que se quedan ahí. Me gusta jugar todo. El entrenador ha visto oportuno cambiarme y él es quien determina quién tiene que entrar y que salir", ha asegurado Aitor García, que destaca por su afán competitivo. Un enfado que no se prolongó en el tiempo y que, una vez en el vestuario, quedó olvidado. El onubense reconoce haber "pedido disculpas (a José Alberto). Después del partido, tanto a él como a Ivo (Iván Hernández), les he dado un abrazo". Además, el futbolista del Sporting ha mostrado su alegría por los primeros minutos del canterano Berto con la camiseta rojiblanca. "Contento por que haya debutado con nosotros, la ha tenido ahí, casi la enchufa", apunta en relación a la oportunidad de la que ha gozado el futbolista avilesino.