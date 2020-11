"Son jóvenes y cada seis meses pueden decidir"

A José Ángel Ziganda le han preguntado, en la previa del partido del martes en Lugo, si le preocupa que los jugadores sin minutos en el equipo puedan bajar los brazos y desconectar. "Me preocupa, claro que sí. Para eso estamos los entrenadores: para intentar convencer a los jugadores de que, en esta profesión, hay momentos duros y difíciles a nivel mental, es ley de vida. Hasta ahora no he visto gente desanimada, por dentro se lo llevarán a casa, pero si con algo me quedo es con la fiabilidad, la disposición y la vitalidad del grupo todos los días", ha respondido el entrenador del Oviedo. "Todos somos jóvenes y, en un momento dado, cada seis meses podemos decidir. Todos. Eso es lo bueno. A partir de ahí, cada uno tomará las decisiones pertinentes", ha asegurado en una referencia indirecta al próximo mercado invernal de fichajes.

Además, Ziganda ha descartado un cambio de sistema ante la baja de Blanco Leschuk. A Rodri Ríos aún no le ve para ser titular. No se esperan muchos cambios en el equipo que juegue en Lugo: "La situación no es la misma que entonces (el partido en Leganés, con diez cambios en el once), con tantos partidos. En ese momento decidimos esos cambios, y no es fácil. Nos salió mal por el resultado y se torció. No me planteo tantos cambios ahora. Al equipo le veo bien".