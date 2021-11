"Somos una empresa de espectáculo y tenemos que estar disponibles 24/7"

José Ángel Ziganda compareció ante los medios de comunicación antes del estreno en Copa del Rey ante el Andratx. Evaluó el estado actual del equipo, habló de nombres propios como Matheus y Luismi... y dejó una interesante reflexión acerca del partido que deben jugar el día 31 de diciembre frente a la Ponferradina en el Carlos Tartiere.

Cómo afrontan la Copa

"Es una oportunidad para los que no vienen jugando habitualmente. Por respeto al club y a los aficionados hay que tomarlo con la mayor seriedad posible. A partir de ahí, la Copa siempre da sorpresas. Ese equipo revelación, ese equipo que no es de primera categoría y da sorpresas... por qué no. Por la motivación o por ser a un partido que iguala la diferencia de categoría va a ser disputada".

Césped artificial

"Las condiciones del campo donde vamos a jugar son diferentes a lo que nos enfrentamos habitualmente. Hay otras eliminatorias que se van a disputar así y hay que aceptarlo. Cambiamos la superficie de entrenamiento más por las lluvias sobre Oviedo que por acostumbrarnos al sintético. Elegimos una superficie donde el balón pudiera circular. El equipo saldrá con la mayor motivación posible. Los que no están teniendo oportunidades de reivindicarse los domingos la tienen ahora en Copa. Tenemos la experiencia de años anteriores y sabemos cómo se igualan todo en estos partidos de Copa".

Matheus

"Los entrenadores tenemos nuestras manías y nuestras opiniones que, aunque queremos que sean objetivas, a veces son subjetivas porque cada uno tenemos nuestra mirada. Matheus se encuentra en otro punto al que vino. Cada jugador alcanza su momento físico y de confianza en momentos diferentes. Está trabajando muchísimo y valora el mundo del fútbol y de lo que supone esta profesión. Está trabajando mucho y bien. Entrenando demuestra que se quiere meter y que no quiere perder esta oportunidad. Cuando le meto, le meto porque entrenando está demostrando que se quiere meter porque está con muchas ganas. Por suerte para nosotros y para él lo ha refrendado con un gol".

Luismi

"En esa posición estamos muy justos. Tanto Jimmy como Brugman están soportando esa zona que es muy exigente. Muchos equipos juegan con tres jugadores ahí, el desgaste es grande. Mañana Luismi saldrá de inicio porque le necesitamos en las mejores condiciones posibles. Nos va a venir bien en el plano deportivo y a él en el personal para coger buenos minutos de fútbol".

No llegar al playoff

"Quiero pensar que no es coincidencia que cuando estamos con posibilidades de meternos más arriba no lo hemos conseguido. Nos hemos enfrentado en estos últimos partidos fuera de casa a Leganés, que ya vemos en qué estado de forma está, y Mirandés, que fue mejor que nosotros y querían rebelarse sobre su mala racha en casa. En cuanto intentamos hacer algo, nos frenaron bien a Pombo o a Joni cuando salió. La igualdad es máxima y a todos los equipos nos cuesta muchísimo. Las Palmas... cualquier equipo, no digo nombres. El hándicap que tenemos nosotros es el de casa y lo arrastraremos un tiempo si no lo corregimos. A todos nos superan en momentos, lo bueno es que nosotros nos agarramos a los partidos y no nos caemos. El déficit nuestro es que cuando hemos estado bien no hemo sido capaces de ganar. Ese es nuestro déficit si hablamos de clasificación. Es una situación estimulante donde podemos aspirar a todo. Podemos endulzarla aún más. Para mí es muy estimulante. Cuando pase la Copa pensaremos en el Alcorcón... pero sin renunciar absolutamente a nada".

Reflexión sobre jugar el 31 de diciembre frente a la Ponferradina

"Es un horario nuevo para nosotros. Muy muy extraño. La pena es para la afición; luego veremos a ver cómo es la asistencia pero no sé si es la mejor hora para que la gente vaya al campo, para ir al campo y despedir el año en casa. Nosotros somos una empresa de espectáculo y las empresas de espectáculo tienen que estar 24/7. Si somos egoístas, nos gustaría estar con nuestra familia el 31 despidiendo el año, pero uno tiene que ser consciente y saber que somos un espectáculo, una empresa que la gente quiere ver cuando ellos tienen fiesta. La televisión pone mucho dinero y quiere generar ingresos y el máximo beneficio porque ellos también pagan. ¿Que no es la mejor hora? Es la verdad. Pero que nosotros tenemos que estar disponibles... desde luego. Nos gustaría estar con la familia pero como a mucha gente que trabaja el 31 o el 1. Somos unos privilegiados en cuanto al dinero que se mueve en el fútbol".