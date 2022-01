"Somos mejores cuando nos creemos peores que el rival"

Pedro Díaz compareció en rueda de prensa antes del partido en el José Zorrilla ante el Real Valladolid.

Resaca del Amorebieta

"Lo importante es ganar, tres puntos. Fue complicado pero fue una remontada que nos llevamos de El Molinón, que siempre presta. Ahora nos viene un partido bonito".

El Molinón no está siendo el fortín de otras temporadas

"Al jugar en casa nos sentimos mejor y más a gusto, aunque sí es verdad que comparado con otros años no estamos teniendo los mismos números. Los contrarios también compiten, la Segunda es muy difícil. Si alguien sabe la solución o me la puede decir... yo no la tengo".

El potencial de la plantilla del Sporting. ¿Está jugando por debajo de sus posibilidades?

"Es obvio que tenemos mucho potencial, se pudo ver al principio de temporada. Tenemos que pensar en que todos los equipos son mejores que nosotros. Al ver que son ellos mejores, nosotros nos ponemos al 100%. Ahí puede estar la clave".

Llegan rivales de la zona alta

"Personalmente, me gusta la parte del calendario difícil. Todos son complicados. Son rivales que están arriba y es un reto. Se supone que son mejores que nosotros y ahí competimos mejor. Que vengan, que vamos a hacerlo lo mejor posible".

Creerse peores que el Amorebieta

"Ahí está un poco la clave. Suele pasarle a todo el mundo: cuando un equipo juega ante un equipo a priori peor que él, se relaja. Ningún rival es inferior ni superior, pero si podemos preparar el partido pensando en que somos inferiores, estaremos más pendientes en cada jugada".

Rol en el equipo

"Es el que me toca. Si tengo que hacer kilómetros, los hago. Tengo buen físico y estoy encantado de hacer los kilómetros que toquen para ayudar al equipo".

Si el Sporting sigue sin ascender, ¿te puede desmoralizar para seguir aquí?

"No me gusta pensar en el futuro. Tener la cabeza en el futuro te hace no estar en el presente. La clave es ser constante. Lo que pase el día de mañana... eso se verá. Ahora a hacerlo lo mejor posible todos. Y ya se verá".

Pareja con Christian Rivera

"Es sencillo jugar con compañeros de nivel. tanto Jose, como Rivera como Nacho tienen mucha calidad. Tenemos una competencia sana entre todos. Tanto Rivera como ragera tienen un perfil similar y Nacho y yo viene a ser más ofensivo".