"No somos infalibles, pero estamos aquí para trabajar al 120% por el Real Oviedo"

Poco más de una semana después de la Junta de Accionistas, uno de los consejeros del Real Oviedo, Fernando Corral, atiende la llamada de Deportes COPE Asturias. Es tiempo de balance y Corral analiza lo sucedido en este 2021, la situación del club en lo deportivo, en lo institucional y en lo económico.

¿Cómo se encuentran los jugadores afectados por el COVID-19?



"Están bien, con síntomas leves. No hay ningún caso de gravedad. Al salir positivos, toca guardar toda la prudencia y todo el protocolo que marcan LaLiga y las autoridades sanitarias. Esperemos que se recuperen lo antes posible".

¿Están contentos con el equipo?



"Nosotros, siempre que hacemos un equipo, confiamos en él. Las circunstancias de la competición te marcan por dónde ir. En los últimos años lo hemos pasado mal, pero, si analizamos jugador por jugador, tampoco podíamos pensar a principio de temporada que teníamos tan mal equipo. La Segunda División es una de las Ligas más competidas que hay en Europa. Probablemente está dentro de las cinco o seis competiciones de mayor nivel. Hay muchos equipos que están en la pelea cada año. Quizá el año pasado el Espanyol y este año el Almería dan síntomas de estar un poco por encima. Luego hay 15 equipos metidos en una dura pelea por entrar en el play off y el que se descuide se mete en zona complicada. Es una competición difícil. Pensamos siempre en el próximo partido. Intentamos tener objetivos que luego no se conviertan en un peso adicional. Tenemos que seguir la línea en la que estamos y tratar de mejorar. Ha habido partidos en los que nos ha faltado fortuna, como ante el Eibar, que nos permita haber tenido unos puntos más que nos permitan estar en una zona más noble. Estamos contentos, pero es algo dinámico. Influyen lesiones, estados de forma, el COVID, el tramo de la temporada, el resto de los equipos... Nos viene un tramo complicado. El objetivo, para nosotros, es el viernes y tratar de ganar a la Ponferradina. Es lo que nos dará el día a día y nos permitirá subir los objetivos. Una vez que se consiga el primer objetivo, no meterse en problemas, iremos fijando objetivos y mirando hacia arriba".

¿Qué balance en lo institucional se hace de este 2021?

"2021 y 2020 han sido dos años muy complicados. Desde la salida de Joaquín del Olmo, los cambios de entrenador, la situación del equipo, la apuesta del máximo accionista del club por no tener restricciones por culpa de la pandemia donde no ha habido rebajas... nos lleva a unos números complicados. Es un balance, en el fondo, positivo a nivel interno. Hemos sufrido la pérdida de Francesc Arnau. Hemos sabido ir dándole vueltas con humildad a la situación y hemos consolidado una nueva estructura de dirección deportiva con Rubén Reyes, también de dirección de la cantera con Antonio Rivas. Hemos podido hacer un buen equipo. Los chavales que vienen de abajo, de la cantera, están consolidados en el equipo titular. Nos da una base. Tienen peso y nos permite que, aquellos fichajes que vengan sean jugadores de calidad. Es la idea, la filosofía que venimos trabajando en ella desde hace años. Aunque el año pasado con lo que sucedió con la reestructuración de la Segunda B, se ha hecho un buen equipo en el Vetusta y los jóvenes tienen ocasión de dar el salto a Segunda. Capeamos la situación con situaciones en lo económico, sobre todo con el impacto del COVID, que aún sigue presente. Seguiremos trabajando de manera humilde e intentando sacar lo mejor de cada uno por el bien del Real Oviedo".

En lo económico, ¿influye que en estos años no se haya realizado ningún traspaso?

"Los traspasos son una fuente más de ingresos. Todo se destina a incrementar el límite salarial. Es un lastre, pero en el futuro, a ver si podemos ir poniendo jugadores interesantes en el mercado por los cuales podamos obtener algún ingreso extraordinario. Para ello, el Real Oviedo ha de tener jugadores de los que quiera desprenderse. El club no ha querido desprenderse de jugadores en los últimos años. Es una vía que está ahí, pero en el futuro se puede explotar. Dependerá de las circunstancias".

Ahora llega CVC... qué planes se tiene para invertir ese 70% destinado a infraestructuras...

"Por supuesto. En cuestión de CVC, que ha sido un tema comprometido por nuestra postura, hemos querido tener toda la información clara. Nos había generado muchas dudas. En base a nuestra aceptación, se cambiaron algunas condiciones. Por eso la abstención. En el fondo, el Real Oviedo, de no entrar en este proyecto que han aprobado 37 clubes, nos dejaría en una posición competitiva frente al resto importante. Seguimos trabajando en el estudio del proyecto LaLiga Impulso en cuanto a escenarios futuros. Hemos trabajado con un experto matemático para ver las proyecciones de lo que LaLiga nos estaba planteando en cuanto a crecimiento y si pueden darse los beneficios que se nos prometen a futuro. Hay una cuestión importante en cuanto al reparto, no estábamos de acuerdo. El Real Oviedo, por su historia, debería percibir una cantidad más importante. La base que se ha hecho es la aprobación del Real Decreto del reparto de los derechos televisivos. Al Real Oviedo le corresponden 11,2 millones de euros. Un 70% se va a destinar a inversiones. Por supuesto que el Real Oviedo va a realizar inversiones que nos permitirá ser un club más competitivo a nivel de estadio. Se está trabajando en muchas ideas; la Ciudad Deportiva, la mejora de las instalaciones, la actualización tecnológica. Cuando tengamos más consolidadas las que se van a ejecutar y estén aprobadas por LaLiga, las haremos públicas. Estamos estudiando proyectos en el estadio: cambio de iluminación, de marcadores, mejoras para el público en el estadio, queremos retomar los bajos del Tartiere y presentar un proyecto para poder tener la 'Real Oviedo Experience', reestructurar las oficinas, las zonas comerciales. Algunas se podrán hacer y otras no saldrán a la luz. Todos los proyectos han de pasar por el filtro de LaLiga. Luego hay una cuestión. Con el 15% que es para deuda, se va a utilizar. El Oviedo ha de liquidar un préstamo. La no aceptación del fondo CVC implicaría que el club vería, en un futuro, modificados sus ingresos por los derechos de televisión por el 15% que LaLiga tiene la libre disposición para destinarlo al fondo de solidaridad. Si el Real Oviedo no contribuye a ese fondo de solidaridad, ese porcentaje no correspondería".

Hace una semana fue la junta de accionistas... llamativo porque por primera vez un grupo de aficionados pidió la dimisión... ¿lo entiende? ¿Cree que pueda haber cierto desencanto?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Respetamos la opinión de los aficionados, de todos los accionistas. Este consejo no es infalible. Lo dijo Manolo Paredes. Probablemente hemos cometido muchos errores. No somos perfectos. Los aficionados y los accionistas nos hacen una crítica que entendemos como constructiva. Hay un sentir de muchos aficionados, muchas peñas a las que acudimos y nos transmiten su apoyo. Nos dicen que también estamos haciendo cosas bien. Hay que estar en el foco de las críticas, hay que tomar nota, aprender. Hay cosas que tendremos que cambiar. Respetamos tremendamente esa crítica y la opinión de los aficionados. Eso nos hace intentar ser mejores. No tenemos ningún problema en ese sentido y, además, lo agradecemos. Lo analizamos y lo intentaremos corregir. En el pasado hemos corregido cosas que nos han trasladado. Otras no toca modificar ahora o no entra dentro de la manera que tenemos de organizar el día a día del club. Pero total respeto".

¿Cree que tres consejeros son pocos?

"Es una decisión del Grupo Carso. Tienen ese modelo. Es lo que hace es que estos tres consejeros, desde hace ocho años, tenemos una visión común y vamos todos a una. Las Juntas más grandes tienen otro tipo de divisiones, de problemática. Nosotros estamos a disposición de Carso para que tome las decisiones en la manera en la que corresponda. Si deciden aumentar el Consejo, no tendremos problema, si deciden mantenerlo a cómo está en la actualidad, seguiremos dando el 120%, como hemos hecho desde el minuto uno. Cuando hemos tenido que asumir funciones que, quizá tenían que realizar otras funciones, lo hemos hecho y hemos respondido. No somos infalibles, cometemos errores. Siempre hemos trasladado a Arturo y a Carso que estamos aquí para servir al Oviedo y que cuando el máximo accionista solamente tienen que levantar el teléfono y trasladarlo. Hasta el momento, hemos recibido cariño. Seguimos fuertes y con la mente puesta en hacer un Oviedo mejor".

¿Existe división en la directiva?

"Absolutamente no. Evidentemente, discrepamos en determinadas cuestiones. A veces estamos de acuerdo y a veces no. Pero siempre con el objetivo de tener un mejor Real Oviedo. La unión del Consejo de Administración, de los estamentos del club, es total. Se ha querido vender que, por determinadas discrepancias o diferencia de pareceres estamos desunidos, pero no hemos dejado de trabajar por el Real Oviedo nunca. Parece que si uno opina de una forma diferente es que hay desavenencias. Para nada".

Federico dijo que Del Olmo metió al club en líos con algunos contratos... ¿a qué se refería?

"Creo que la frase, quizás, se debería haber explicado mejor. Joaquín hizo un buen trabajo en el tiempo en el que estuvo aquí. Cuando a veces tenemos que poner la balanza el trabajo de la gente que pasa por un club, tenemos que pensar de dónde venimos. Ahora estamos instalados en el fútbol profesional, intentando subir a Primera División. Cuando nos hicimos cargo del club, en la Junta de 2014, si Carso no llega a dotar al club de un crédito, este Consejo tendría que haber tomado decisiones drásticas, era un club casi en quiebra. Cuando llegó Joaquín, se consiguió ascender a la LFP, mantenerse también es difícil. Hay muchos clubes que estaban por encima del Real Oviedo y que ahora están en otras ligas. En esa trayectoria, para dar ese salto, se optó por la contratación de algunos jugadores que, a la larga, por rendimiento, podríamos tildarlos de caros. Federico se refería a eso. Algunos de los contratos heredados, que hemos tenido que hacer reestructuraciones por tema COVID, por límites salariales de LaLiga, había algunos contratos que nos parecían bien, pero que no resultaron cómo deberían".

¿Cuántos abonados tiene el Oviedo?

"Entre 15.500 y 16.000".

¿Qué diagnóstico se hace para haber pasado de los 20343 de hace seis años a esta cifra? ¿Y de la menor afluencia de seguidores al campo?

"Se pueden hacer muchas lecturas. Esto no es una manera de decir que hemos hecho cosas bien y mal en el tema de los aficionados. Es una cuestión que es inherente al fútbol. Si hacemos una estadística en los equipos tras el COVID, la caída del Real Oviedo no es exclusiva. Es algo que ha pasado prácticamente en todos los equipos de la LFP. Las restricciones afectan. A la gente no se lo estamos poniendo fácil para ir al fútbol. El fútbol se está alejando de lo que tiene que ser, una fiesta. Lastra en comodidad. En estos momentos, al aficionado, se hace que algunas personas no vayan al estadio. Nosotros, a nivel particular, también tenemos problemas. La accesibilidad, la situación de los aparcamientos cercanos, se me ocurren un montón de cuestiones. Es algo que no solamente es exclusivo del Real Oviedo. Es una tendencia. Estamos trabajando para que los aficionados fieles, que vienen al estadio, se vean premiados. Tenemos que intentar que nuevos aficionados puedan retornar a los campos en un futuro próximo. Tomaremos las decisiones necesarias para revertir esta situación particular, pero también en la genera".

¿Están contentos con con Ziganda?

"Estamos encantados. Hemos podido tener cierta estabilidad en la parte deportiva. Cuando se incorpora a Rubén Reyes, decidimos darle continuidad al técnico, cuando aún no estaba la figura del director deportivo. Ziganda refleja el proyecto del club, la idea de dar oportunidades a la gente de abajo, de apostar por el Vetusta, consolidar esa idea. Es un hombre de club. El fútbol profesional es como es y los resultados mandan. Nos ha faltado una pizca de fortuna. El Oviedo podía estar con cuatro o cinco puntos más sin problema. No ha habido ningún equipo que nos haya pasado por encima de manera en la que el equipo no haya dado la cara. Hay un equipo extraordinario en la dirección deportiva, en la cantera. Hay una idea clara. En el caso del técnico, los resultados están ahí. Estamos muy contentos con el trabajo del entrenador. Creemos en este proyecto y nos gustaría que estuviese muchísimo tiempo. Los resultados mandan y los cuerpos técnicos son conscientes de estas circunstancias".

Hace unos días se conocía la renovación de Jimmy, ¿se espera que Borja o Viti sigan su camino?

"Evidentemente. Para nosotros, Jimmy, un chico humilde, que se ha hecho a sí mismo... que hoy sea el capitán del equipo, que sea titular... es importantísimo. Representa el faro que sirve a otros canteranos y que ven que se puede conseguir, jugadores que han tenido que salir cedidos, que sepan que se puede volver. Se puede llegar. Es nuestra idea. Depende del nivel, de la calidad de los chicos. No todos acaban dando el nivel para jugar en la LFP, pero esto es un mensaje. Otros canteranos lo han hecho. En estos momentos están negociando sus renovaciones. Nosotros queremos, más que nadie, que esos jugadores se queden en el Real Oviedo. También es cierto que son jugadores que han crecido mucho, que tienen nivel, se han puesto en el escaparate y hay equipos que pujan o pueden pujar por ellos. Espero que en un futuro próximo se llegue a un acuerdo con ellos dentro de esas negociaciones, que son negociaciones absolutamente normales".