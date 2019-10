Identidad. Es el término que, desde el primer día, persigue Javi Rozada al frente del Real Oviedo. Y ese objetivo se va alcanzando. "Somos un equipo en crecimiento que está creando una identidad. El camino va como esperaba. Cada vez el equipo se acerca más a lo que quiero", ha asegurado este viernes el entrenador ovetense.

Rozada no se fija objetivos a largo plazo: “Mi mensaje es el de centrarse en el partido del domingo. A los jugadores les digo que quedan 31 partidos y que la clasificación nos pondrá en nuestro sitio. No creo que la gente mire al 'play off'. Prácticamente estamos en descenso. Lo que la afición nos pide es que compitamos cada partido del minuto 1 al 95".

Sobre nombres concretos, el técnico del Oviedo ha hablado sobre Joselu, que esta semana dio a conocer el mal momento en el que se ve inmerso. "He hablado con Joselu. Le dije que me parece muy injusto que haya hecho esa carta porque hace un muy buen trabajo que no se ve y no se valora. Al equipo le da muchísimo. Estoy convencido de que se va a ver su mejor versión. Tiene un gran amor propio", ha añadido Rozada.

El entrenador ovetense también ha respondido sobre el gran momento de forma de Saúl Berjón. “A Saúl nunca le vi mal. Pero muchas veces se pretende que juegue siempre como en los dos últimos partidos. Si lo hiciera siempre así, estaría en el Madrid o el Barcelona. Se le exige mucho. Es un jugador determinante y con un compromiso bestial”, ha explicado.