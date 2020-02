Pedro Díaz ha recibido este miércoles el Premio Jugador Cinco Estrellas del Sporting, organizado por Mahou. "Doy las gracias a la afición y al equipo. El entrenador me ha dado confianza. Me encuentro bien. Pero yo no estoy tranquilo si el grupo está mal y yo bien", ha explicado el centrocampista rojiblanco.

Su buen momento personal coincide con otro bien distinto en el colectivo. "Somos conscientes de lo que hay. Aunque queden muchos puntos en juego, poco a poco van pasando los partidos y cada vez está más justa la clasificación", ha respondido.

El canterano del Sporting no quiere hablar aún de finales, porque "te comes la cabeza y no estás a lo que tienes que estar". Pedro Díaz también ha analizado al último fichaje, Murilo de Souza. "Me gusta, es rápido y se está adaptando muy bien", ha precisado.