"Solamente pienso en el amarillo del Alcorcón"

Dirigir desde la grada

Es la primera vez que me veo en esta situación. Llevo toda la vida trabajando con Fabián y sé que corregirá como lo voy a hacer yo. Estaremos en contacto a través del teléfono móvil.

La portería

Nunca nada es al ciento por ciento. Lo normal es que cuando los resultados son positivos, pues es probable. Trabajamos semana a semana. En el día a día los dos han entrenado. Lo lógico es que continúe Pichu, pero vamos a decidir semana a semana.

Sin Djuka ni Babin

No tengo decididos los sustitutos, nos gustaría contar con ellos. Manejamos partido a partido, semana a semana. Están en buen momento de forma, Djuka como goleador y Babin ejerciendo como líder, en su mejor momento desde que llegamos. Quién va a sustituirles, no sé, pero lo harán lo mejor que puedan.

¿Le gustó que vieran tarjetas?

Desde luego, no queríamos quedarnos con ningún sancionado, los tres puntos que podemos ganar son los de Alcorcón. Lo ´nuco que vale es que estemos preparados para afrontar un partido ante un equipo que está en su mejor momento. Es un equipo difícil, tiene posesión de balón tras los refuerzos. Independientemente de la clasificación del rival, es un rival potente. Ha puesto las cosas difíciles a distintos equipos. El partido es el de mañana. Solamente pensamos en el Alcorcón.

Mentalmente difícil preparar el partido por el ruido de las últimas horas

No, no he percibido eso en el grupo. Es un no rotundo. No lo hemos permitido. Nos enfocamos en el día a día y no perdemos un ápice de tiempo en pensar en eso. Estamos pendientes del día a día. Que los once que salgan compitan y sean un equipo sólido y ambicioso para ir a por la victoria.

¿Temió una sanción mayor tras expulsión en Burgos?

Temí que pudieran ser más partidos, pero no por el hecho de que venga un derbi, sino por estar cerca de los jugadores. Uno está a gusto más cerca, uno puede transmitir esas sensaciones estando más cerca del campo. Es un partido, es la experiencia que no hemos vivido, pero con la tranquilidad de tener a Fabián o Edu en el banquillo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Campuzano

Tiene opciones de jugar todos los días. Interpreta el fútbol espectacularmente bien. Nos encanta. Tal y como está entrenando, tendrá opciones de salir seguro. Es un chico para nosotros con mucha valía. Interpreta muy bien los espacios.

Tres partidos sin perder

Estamos en el camino, soy una persona exigente, conmigo y con todo el mundo para ser mejores y más sólidos, para generar más ocasiones. Son dos empates y una victoria. Somos el Sporting y vivimos de victorias. Queremos refrendarlo ante el Alcorcón con tres puntos.

Palabras de Ziganda sobre el derbi

Te tengo que contestar como verdaderamente siento. No es eludir ninguna pregunta. No pienso en otra cosa que no sea el color amarillo del Alcorcón. Estaré encantado de contestarlo la semana que viene. Los tres puntos de Alcorcón son vitales. Los necesitamos como los que más.

¿Opción a jugar con dos delanteros?

Siempre cabe la posibilidad. Si no es de inicio, será durante el transcurso del partido. Los que están en forma o nos puedan dar mejor rendimiento. Los once que salgan sabemos que lo harán lo mejor que puedan.

No ha percibido nada en el vestuario, pero ¿en el entorno?

No me ha dado mucho margen. Nuestra vida es pasar de Mareo a casa y no ver mucho más. Ahora nosotros, como estamos tan inmersos en ganar mañana, no podemos dejarnos llevar por esa sensación que puede ter la afición y que la semana que viene trasladaremos a los jugadores.